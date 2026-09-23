Кім Чен Ин використовує людей як валюту: Зеленський заявив про посилення КНДР завдяки Росії

На війні Росії проти України зазнає втрат й Північна Корея. Кім Чен Ин, соратник Путіна, відправив свої війська Путіну, щоб підсилити вразливі ділянки російської армії.

Про це заявив президент Зеленський в ООН 23 вересня.

Що сказав Зеленський про співпрацю Росії та Північної Кореї?

Лідер КНДР використовує своїх громадян як валюту й отримує щось натомість.

"Ви, мабуть, бачили трансляцію з Пхеньяна, де вшановували загиблих, – це справжнє божевілля. Чому корейці мають віддавати свої життя у війні проти України?" – зауважив Зеленський.

Він додав, що на тлі співпраці Росії та Північної Кореї багато країн Азії, ймовірно, вже помітили вдосконалені балістичні ракети та значно розширені можливості Пхеньяна у сфері безпілотників.

Окрім того, нещодавно Україна передала Республіці Корея двох північнокорейських військовополонених.

Взяти таких хлопців у полон живими – непросте завдання. Один із них, зрозумівши, що потрапляє в полон, намагався вкоротити собі віку й був шокований тим, що доля не дозволила йому померти. Ось як там, на Півночі, виховують людей. Така реальність. У них відбирають право вибору й вбивають у голову думку, що вони мусять померти – за будь-яких обставин,

– розповів Зеленський.

До слова, президент також повідомив, що Росія за 8 місяців, а саме із січня по серпень 2026, втратила 248 964 військових убитими та тяжко пораненими. Україна має підтвердження кожної з цих втрат.