Кім показав відео моменту цинічного удару по дитячій лікарні в Миколаєві

Російські окупанти 4 квітня обстріляли касетними боєприпасами Миколаїв. Під удар потрапила дитяча лікарня.

Росіяни обстрілювали місто ввечері. Голова ОВА Віталій Кім опублікував відео моменту влучання снарядів у лікарню.

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Дивіться відео моменту обстрілу дитячої лікарні:

Рашисти цілилися навіть в іграшкового робота на майданчику. "А тут цілилися у суперсучасного робота на території лікарні", – зіронізував Кім.



Наслідки обстрілу дитячого майданчика біля лікарні / Фото Віталія Кіма

Зауважимо, внаслідок обстрілів Миколаєва касетними снарядами загинули 10 людей, серед яких є 1 дитина. Також відомо, що 61 особа зазнала поранень.

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