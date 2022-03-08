Кім привітав з 8 Березня чоловіків, які втекли з України

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім привітав з 8 Березня не лише жінок, а й чоловіків. Зробив він це, ясна річ, у властивій собі іронічній формі.

На своєму телеграм-каналі Віталій Кім виклав коротеньке відео, у якому з Міжнародним жіночим днем привітав чоловіків.

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Так, і ще один момент. Вітаю з 8 Березня усіх чоловіків, які втекли з України замість того, щоб захищати її,

– сказав він.

Дивіться на відео привітання чоловіків з 8 Березня від Кіма:

А от жінкам у цей день він побажав, щоби їхні сини, чоловіки, батьки подзвонили й сказали, що з ними все добре та не було втрат.

За словами очільника Миколаївської ОВА, в такі дні згадуєш, як жилося в мирний час і як мало потрібно для щастя – щоб ніхто не стріляв.

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