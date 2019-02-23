Кім Чен Ин вирушив броньованим потягом до В'єтнаму на зустріч із Трампом

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин в укріпленому потязі вирушив у поїздку до столиці В'єтнаму на саміт з президентом Дональдом Трампом, який відбудеться на цьому тижні.

Там вони мають обговорити напрямок "повної денуклеаризації Корейського півострова" та визначити, як досягти своїх ключових цілей, – повідомляє сайт Bloomberg.

Читайте також: У В'єтнамі двійники Трампа та Кім Чен Ина розгулювали містом та давали інтерв'ю: фото

Повідомляється, що Трамп зустрінеться з Кімом один-на-один в Ханої за вечерею і проведе тривалі переговори щодо ядерних амбіцій Північної Кореї.

До столиці В'єтнаму лідер КНДР вирушив на дуже укріпленому потязі, обладнаному розкішними вагонами. Потяг їде на малій швидкості через свою вагу та конструкцію.

Подорож до Ханоя може тривати два дні або навіть більше, оскільки Кім Ченн Ина також очікує довга поїздка на машині з кордону В'єтнаму.

Як розвивалися відносини між країнами після першого саміту? Свою першу історичну зустріч Дональд Трамп та Кім Чен Ин провели у червні 2018-ого у Сінгапурі. Там вони підписали важливу угоду, яка полягає у встановлення мирних відносин, звільнення полонених та спільній роботі над денуклеаризацією півострова. Проте після того перемовини щодо денуклеаризації півострова зайшли в глухий кут.