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      Ким Чен Ын отправился на бронированном поезде во Вьетнам на встречу с Трампом

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      Ким Чен Ын отправился на бронированном поезде во Вьетнам на встречу с Трампом
      Ким Чен Ын отправился на бронированном поезде во Вьетнам на встречу с Трампом / Bloomberg

      Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в бронированном поезде отправился в поездку в столицу Вьетнама на саммит с президентом Дональдом Трампом, который состоится на этой неделе.

      Там они должны обсудить направление "полной денуклеаризации Корейского полуострова" и определить, как достичь своих ключевых целей, – сообщает сайт Bloomberg.

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      Сообщается, что Трамп встретится с Кимом один на один в Ханое за ужином и проведет длительные переговоры относительно ядерных амбиций Северной Кореи.

      В столицу Вьетнама лидер КНДР отправился на бронированном поезде, оборудованном роскошными вагонами. Поезд едет на малой скорости из-за своего веса и конструкции.

      Путешествие в Ханой может продлиться два дня или даже больше, поскольку Ким Чен Ыну также предстоит долгая поездка на машине от границы Вьетнама.

      Как развивались отношения между странами после первого саммита? Свою первую историческую встречу Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели в июне 2018-го в Сингапуре. Там они подписали важное соглашение, которое оговаривает установление мирных отношений, освобождение пленных и совместную работу над денуклеаризацией полуострова. Однако после этого переговоры по денуклеаризации полуострова зашли в тупик.

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      Теги: КНДР Новости США Вьетнам Ким Чен Ын Дональд Трамп Новости политики
      Источник: 24 канал
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