"Це процес послідовний": у ВМС відповіли, чи справді росіяни відступили з Кінбурнської коси

У четвер, 25 червня, з'явилося відео, на якому зафіксований момент встановлення українського стягу на Кінбурнській косі, що у Миколаївській області. Повідомлялося, що окупанти нібито відступають із займаних позицій після вогневого ураження.

Згодом цю ситуацію для Суспільного прокоментували у Військово-морських силах ЗСУ.

Актуально Український прапор з’явився на Кінбурнському півострові

Що сказали у ВМС про становище росіян на Кінбурнській косі?

Речник ВМС Дмитро Плетенчук насамперед зауважив, що ця територія залишається вкрай важливою для ворожих військ.

Він також підкреслив, що процес знищення російської логістики триває. Проте передчасних висновків робити не варто, і бойові дії продовжуються.

Це процес послідовний, не перший рік, навіть не місяць він триває. Але станом на зараз Кінбурнська коса – це зона бойових дій,

– висловився Плетенчук.

Нагадаємо! Російські війська окупували її ще в березні 2022 року.

Де розташована Кінбурнська коса: дивіться на карті

Зауважимо, що інформацію про встановлення українського прапора на Кінбурнській косі надали 24 Каналу в оперативно-тактичному угрупованні "Одеса". Військові уточнили, що вдалося знищити пункти керування російськими ударними безпілотниками "Молнія", які розташовувалися поблизу населеного пункту Очаківське, на південь від Кінбурна.

Саме з цих позицій російські війська регулярно запускали дрони для атак на цивільні об'єкти правобережжя Миколаївщини. Внаслідок таких ударів під загрозою опинялися житлові будинки та транспорт мирних мешканців регіону.

Які успіхи СОУ на Півдні?

Командир ОТУ "Одеса" полковник Денис Носіков під час інтерв'ю для 24 Каналу розповів, що на цьому напрямку противник постійно намагається створювати загрози. Втім, близько 99% ворожих FPV-дронів вдається нейтралізувати за допомогою засобів РЕБ.

Разом із тим, українські підрозділи щоденно знищують ворожі засоби ураження, зокрема артилерійські системи різних калібрів. Під прикриттям туману або вночі російські війська намагаються підтягувати нові вогневі засоби, проте, як зазначив Ночіков, зазвичай протягом тижня вони також виводяться з ладу.

Для ураження цілей у глибині оборони противника активно застосовуються безпілотники середньої дальності (middle strike), яких достатньо для виконання поставлених завдань.

"Зараз ми разом із силами та засобами старших начальників з УВ(с) "Південь" практично відрізали логістику окупантів на косі. Постачання боєприпасів, продовольства та пального фактично зупинене. Солдат без їжі та прісної води воювати не зможе", – розповів офіцер.