Ночь на 31 августа 2021 года стала поворотной в истории – генерал-лейтенант армии США Крис Донахью покинул Афганистан. Он официально стал последним американским военным, покинувшим аэропорт Кабула.

Варто прочитати Як США знову стали "великою країною": найважливіші події, які сколихнули 2021 рік

Уход США из Афганистана

С этого момента власть, а значит и контроль за Афганистаном, полностью перешла в руки группировки "Талибан". Но уход американцев начался намного раньше и весь 2021 год будет изучаться отдельным параграфом в учебниках мировой истории.

Я уже четвертый президент США, который руководит присутствием американских войск в Афганистане: 2 республиканца, 2 демократа. Я не передам эту ответственность пятому,

– завил президент США Джо Байден.

Он добавил: "Пора положить конец самой продолжительной войне с участием США, американским солдатам пора вернутся домой".

Джо Байден, который всего 3 месяца на посту, 14 апреля объявил об окончательном уходе войск НАТО из Афганистана, максимум, до 11 сентября.

Байден заявил об уходе войск США из Афганистана: смотрите видео



Эта дата должна была стать символической, ведь именно в этот, 20 лет назад, террористы "Аль-Каиды" атаковали Всемирный торговый центр в Нью-Йорке и Пентагон.

Отметим! Эта трагедия унесла жизни почти 3 тысяч человек, большинство из которых обычные американцы.

Именно этот теракт положил начало вторжения войск США и НАТО в Афганистан, чтобы отомстить силам "Аль-Каиды" и "Талибана". Позже дату вывода войск сместят до 31 августа.

Но даже в апреле все понимали – всё может пойти не по плану. Ведь согласно предварительной договоренности между властью США и "Талибаном", западные войска должны покинуть Афганистан не позднее 1 мая.

Исторический документ

Во феврале 2020 года 45 президент США Дональд Трамп, после 1,5 лет тайных переговоров с талибами, подписал исторический документ о выводе американских войск из Афганистана до мая 2021 года.

Взамен талибы обещали предотвращать деятельность "Аль-Каиды" и других террористических групп на территории страны, которые в будущем могут угрожать Западу.

Это же соглашение перешло по наследству Джо Байдену, и именно оно стало поворотным в судьбе Афганистана. Запад раскалывает такое решение Вашингтона – кто-то верит в успех, кто-то пророчит позорное бегство.

На момент избрания Джо Байдена президентом США в январе, в Афганистане осталось около 2,5 тысяч американских военных, а также контингенты стран-союзников по НАТО.

Но Белый дом насторажил тот факт, что в Афганистане осталось слишком много афганцев, которые все 20 лет помогали союзникам, и бросить их, означает обречь на смерть от мести талибов.

Полный итоговый выпуск WTF об Афганистане: смотрите видео



С началом лета в Афганистане началась активная фаза вывода войск НАТО. Без преувеличения к этому процессу привлечены:

тысячи военных;

специалистов из разных сфер.

В игру вступила и гордость украинской авиации АН-225 "Мрия". Именно этот гигант 27 июня благополучно транспортирует британские вертолеты "Пума".

Талибы не сидели, сложа руки

Но и талибы не сидели, сложа руки, понимая, что США уже не передумают покидать Афганистан, они захватывали город за городом. Причем практически не встречая никакого сопротивления.

Понимая провал афганского правительства, Джо Байден впервые заявил тогдашнему президенту Афганистана Ашрафу Гани – США больше не несут ответственности за страну, пришло время самим афганцам взять в руки свою судьбу.

У Байдена были все основания сделать именно такое заявление. Ведь на начало июля "Талибан" уже контролировал около 40% территории Афганистана.

Отметим! Причем отдельные районы талибы занимали без единого выстрела, правительственные военные сами сдались. Они просто не выдерживали давления и часто бросали регионы и ушли в подполье.

Тысячи мирных жителей вынуждены покидать свои дома и уходить вслед за военными. Старейшины отдельных районов обещали создать свои собственные мини-армии для защиты своих городов.

Актуально У Кабулі жінки вийшли на протест: таліби відкрили вогонь

Ускорение вывода войск

Такое стремительное продвижение боевиков заставило американцев ускорить вывод войск. Американские военные 2 июля 2021 года под покровом ночи покинули военный аэродром "Баграм", на котором остались десятки единиц военной техники.

Позже афганское правительство будет жаловаться, что американское командование не уведомило их о выходе, из-за чего базу разграбили талибы.



Талибы не сидели, сложа руки / Фото Swiss Info

На этот момент в руках боевиков "Талибана" оказалось:

более 300 внедорожников HMMWV;

256 внедорожников Ford;

более сотни военных грузовиков NAVI STAR;

2 танка;

более 30 единиц артиллерии;

бронетранспортеры;

вертолеты;

системы ПВО;

еще сотни, а то и тысячи, единиц стрелкового оружия.

Правительство Афганистана могло рухнуть через 6 месяцев после вывода американских войск, говорилось в новой оценке разведки.

22 июля – Закон о союзниках

Начало июля 2021 года – американская разведка пророчила скорый крах афганского правительства. Ведь становилось очевидно, армия Афганистана в 300 тысяч солдат существовала только на бумаге.

На деле "Талибану" все 20 лет противостояли только силы НАТО. Это подталкивает США еще сильнее ускорить вывод войск.

Конгресс США 22 июля принял Закон о союзниках. Он сильно упрощает получение американской визы всем афганским переводчикам, которые работали с военными США.

Это стала самая масштабная спецоперация по эвакуации в истории и получила название "Убежище для союзников". По мере наступления талибов на Кабул, эвакуация ускорилась и становилась хаотичной.

12 – 13 августа – повортный момент

Поворотный момент для Афганистана произошел 12 – 13 августа. Столица Кабул оказалась фактически в осадном положении. Группировка "Талибан" контролирует 2 трети территории страны, в том числе и города Газни, Герат и Кандагар.

Что важно! Кандагар – второй по величине город Афганистана и место, которое "Талибан" называет своей неформальной столицей.

В 1990-х годах именно после захвата Кандагара талибам удалось свергнуть афганское правительство в Кабуле и объявить о построении исламского государства.

Читайте також Якщо люди хочуть жити в Росії, ми згодні, – "Талібан" зробив заяву щодо окупованого Криму

Пощечина правительству в Кабуле

Но захват Кандагара это еще и пощечина правительству в Кабуле. Ведь именно в этом городе расположен аэродром, который служил одной из основных военных баз для военных США и НАТО.

В мае он перешел под управление правительственных войск, но сейчас его сдали без боя талибам. На тот момент в стране оставалось всего 650 американских военных.



Произошел поворотный момент для Афганистана / Фото Getty Images

Но захват новых городов талибами всё меняет – американцы возвращаются в Афганистан. К 16 августа на территории страны находилось уже 7 тысяч американских солдат.

15 августа – талибы вошли в Кабул

"Талибан" 15 августа 2021 года вошел в Кабул и захватил Президентский дворец. Но захватом это назвать сложно, ведь накануне президент Ашраф Гани и всё его правительство ушло в отставку. Позже, Гани окажется в бегах.

Талибы объявили о создании Исламского Эмирата Афганистан. А это значит, что страна не просто меняет свой флаг, но также все правила и каноны жизни.

Речь спикера "Талибана": смотрите видео



"В других странах также существуют разные правила, разные политики, разные точки зрения, разные подходы, которые они используют, разные правила и нормы.

Таким же образом, афганцы также имеют право иметь свои собственные правила и нормы и вести политику так, чтобы это приносило пользу нации и народов, чтобы они соответствовали нашим ценностям, чтобы никто не беспокоился о наших нормах и принципах", – заявил спикер "Талибана" Убихулла Муджахид.

Женщины боятся расправы

На фоне таких заявлений все больше женщин в Афганистане заявляли, что боятся расправы. Ведь женщины при талибах теряют права на образование, работу и повседневные свободы, как, например, выход из дома без сопровождения мужчины.

16 августа – штурм аэропорта Кабула

Толпы афганцев штурмуют аэропорт Кабула 16 августа 2021 года, в надежде сбежать из страны. Этот день запомнился фото – переполненный борт грузового самолёта Cи-17 благополучно эвакуирует из Кабула 823 человека, хотя рассчитан он всего на 150.



Штурм аэропорта Кабула / Фото Al Jazeera

Гонка за жизнь

С этого момента началась гонка за жизнь. С каждым днем количество эвакуируемых увеличивается, ведь нарастает угроза террористических атак, ведь за воротами аэропорта не только мирные жители, но и талибы и даже ИГИЛовцы, которых те выпустили из тюрем.

Справка. К 19 августа, по оценкам Пентагона, из Кабула эвакуировали 120 тысяч человек.

Ситуация в Афганистане вышла из-под контроля

Взрывы, стрельба и хаос 26 августа – ситуация в Афганистане начинает выходить из-под контроля. Неподалеку от аэропорта Кабула, где собрались толпы людей, в надежде сбежать из Афганистана, прозвучали 2 громких взрыва, виновниками которых стали террористы-смертники:

один взорвал себя возле входа на аэродром;

второй около отеля поблизости, где люди также ожидали эвакуации.

Ответственность за атаку взяла на себя группировка "ИГИЛ". И это ставит под сомнение все гарантии "Талибана" о сдерживании терроризма.

Эвакуация еще опаснее

В результате атаки погибли около 200 человек, среди которых и 13 американских военных. Белый дом обещал отомстить и позже нанес ракетные удары по местам дислокации боевиков "ИГИЛ". Но это не спасает ситуацию. Эвакуация становится еще опаснее.

Все были удивлены. В течение последнего месяца я пытался, чтобы нас кто-нибудь достал. Мы спросили американцев, канадцев, катарцев, всех – и никакого решения,

– отметил Джавед Хакмалл.

"Они боялись выходить на улицу. Украинские солдаты были для нас ангелами. Они проделали исключительную работу. У них большие сердца", – сказал он.

Отметим! Джавед Хакмалл – 33-летний афганец с 4-мя детьми на руках, который 2 года проработал на канадский спецназ в Кандагаре. Его и еще 18 человек, скорее всего, ждала смерть от рук талибов за сотрудничество с НАТО.

Им была положена эвакуация, но они, в течении месяца, не могли пробраться к аэропорту, а после терактов 26 августа, в город никто из военных НАТО больше не выходил.

Украина пришла на помощь

Тогда на помощь и пришла Украина. Лишь благодаря мужеству украинских военных, которые под угрозой смерти от рук террористов вышли в город, чтобы сопроводить группу, все 19 человек попали в Канаду. Отныне украинские солдаты для них ангелы.

Вывод войск из Афганистана закончился

В ночь на 31 августа вывод войск из Афганистана закончился. Как и закончилась самая продолжительная для США война.



Аэропорт Кабула после того, как его покинули США / Фото CNN Turk

В то же время Афганистан остался один на один с талибами, ведь в стране ни осталось ни одного западного посольства, Запад отказал Афганистану в финансовой помощи и заморозил активы афганского центробанка.

И это ощутимый удар, ведь жизнеспособность Афганистана, в последние 20 лет на 75% зависела от финансовых вливаний Запада.

Был ли шанс закончить историю в Афганистане иначе? Увы, но нет. Афганистан был обречен, в первую очередь из-за своего же правительства.

Результат многолетний коррупции

Победа "Талибана" это результат многолетней коррупции и кумовства в верхних эшелонах власти. Лишь в 2020 году Transparency International уже вносили Афганистан в 20 самых коррумпированных стран мира.

Кроме того, многие знали, что американская помощь, чаще всего, оседала в карманах высших чинов Афганистана и совсем не доходила до простых афганцев. Так почему они должны были верить тому же президенту Гани, а тем более идти воевать за его власть?

Зверніть увагу Російські спецслужби намагалися зірвати евакуацію українців з Афганістану, – розвідка

300 тысяч солдат никогда не было

Да и было ли кому воевать? Джо Байден в июле недоумевал, как обученная 300-тысячная армия Афганистана не способна сразиться с 75 тысячами талибов? Но, если не Байден, то Пентагон точно знал – нет никаких 300 тысяч солдат и никогда не было.

Еще в 2017 году специальный генеральный инспектор по восстановлению Афганистана Джон Сопко, выступил с отчетом, в котором заявил, что афганское правительство создает тысячи батальонов-призразок, для получения американских денег.

Уже в январе 2021 года Центр по борьбе с терроризмом в Вест-Поинте сообщил шокирующую информацию – в Афганистане, в лучшем случае, насчитывается 96 тысяч солдат правительственных войск.

Могли ли хотя бы эти 96 тысяч сражаться. И снова ответ – скорее нет, чем да. Журналисты издания France 24 получили шокирующие кадры из военных казарм Афганистана. Оказалось, что:

солдаты уже многие месяцы не получают зарплату;

их фактически не кормят;

форму не меняли уже несколько лет.

Что парадоксально – афганские военные жаловались, что чаще всего им приходилось идти на черные рынки и, в том числе у талибов, покупать пайки и форму, которую ранее им продали их же командиры.



Коррупция в Афганистане достигала пика / Фото Getty Images

Да и лидер страны вряд-ли был заинтересован в сохранении страны. Ведь как только талибы захватили власть в Кабуле, он тут же сбежал, да еще и прихватил с собой около 150 миллионов долларов из казны.

Коррупция в Афганистане достигала пика

Коррупция в Афганистане достигала такого пика, что никого уже даже не смущало, что деньги США часто шли прямо в руки "Талибана."

Издание National в 2009 году писало следующее: "Частные охранные компании в Афганистане получают миллионы долларов от Пентагона за то, что охраняют американские продовольственные конвои перемещающиеся по территории страны – от одной военной базы к другой. Предполагаемый враг – талибы".

Но еще в 2009 году оказалось, что афганские подрядчики не имели даже надлежащего персонала для охраны. Они просто делились американскими деньгами с талибами и те, конечно же, не нападали на конвои США.

И эта цепочка не прекратилась вплоть до начал вывода войск США. По иронии судьбы, Пентагон многие годы непреднамеренно лично финансировал "Талибан". А связующим звеном были все те же чиновники из команды президента Гани.

Варто прочитати Війна, голод та ненажерливість диктаторів: які конфлікти сколихнули світ у 2021

Конечно, история Афганистана на этом не закончилась, но 2021 год запомнится как год, когда США закончили самую продолжительную для себя войну.