Но большая часть американцев обретает веру. Следующие 4 года станут периодом, который позже назовут "Америка вернулась".

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"Перед Богом и всеми вами я даю вам слово. Я буду защищать Конституцию. Я буду защищать нашу демократию. Я буду защищать Америку.

Я сделаю все возможное, думая не о силе, а о возможностях. Не в личных интересах, а в интересах общества. И вместе мы напишем американскую историю надежды, а не страха", – говорил президент США Джо Байден.

20 января – Байден стал президентом

Демократ Джозеф Робиннет Байден-младший 20 января 2021 года стал 46-й президентом США. В инаугурационной речи он обещал положить конец расколу американского общества и вернуть доверие западных союзников к США.

Все это необходимо для противостояния растущей угрозе со стороны авторитарных Китая и России. Однако президентство Джо Байдена сразу началось с больших проблем и потрясений.

Выборы закончились и Байден одержал победу. Но в то время когда он только готовился к своей инаугурационной речи, американская демократия подверглась серьезному испытанию.

Джо Байден стал президентом: смотрите видео

6 января – штурм Капитолия

Обе палаты Конгресса США 6 января 2021 года собрались, чтобы окончательно, и уже законодательно, закрепить победу Джо Байдена. Во время торжественного заседания зачитывали результаты голосования в каждом штате, а сенаторы и конгрессмены подтверждали, мол, да, выборы были легитимны.

В конце этой процедуры вице-президент, в данном случае Майк Пенс, зачитывал имя победителя. Казалось бы, Конгресс проходил эту процедуру 45 раз до этого, какие могут быть проблемы?

Дональд Трамп, который всё еще оставался президентом США, сильно обострял ситуацию своим непризнанием поражения. Он всячески пытался остаться у власти.



Трамп обострял ситуацию / Фото Getty Images

Утро 6 января – Трамп пытался склонить Пенса нарушить закон: в итоговом заключении Конгресса объявить его, а не Байдена, победителем выборов. Это стало бы просто невероятным поворотом событий, которого США еще не видели.

Но тогда процесс передачи полномочий очень сильно бы усложнился и какое-то время Трамп даже сохранял бы власть за собой. Но Пенс публично это делать отказался и разорвал отношения с Трампом окончательно. Это сильно злило Трампа и он пошел в атаку.

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"Настало время пойти к Конгрессу, чтобы противостоять нападению на нашу демократию и мы пойдем туда, я буду там с вами, мы пойдем к Капитолию", – говорил 45-й президент США Трамп.

6 января – план Трампа трещит по швам

План Трампа 6 января в полдень по захвату власти трещит по швам. В итоге он собрал тысячи своих сторонников в Вашингтоне и буквально отправил их штурмовать Капитолий США.

Толпа устроила в Капитолии настоящий погром. Сторонники Трампа выламывали двери и окна, чтобы проникнуть внутрь. Служба безопасности Капитолия эвакуирувала конгрессменов и сенаторов. Но сдержать сторонников Трампа все же не удавалось и те проникли внутрь американского Капитолия.



Что известно о беспорядках в Вашингтоне на январь 2021 года / Инфографика 24 канала

И противники, и сторонники Трампа пытались вразумить его и призывают отозвать толпу, ведь во время штурма появились первые раненые. Трамп же продолжал делать вид, будто ничего не происходит, и лишь подпитывал массовые беспорядки.

Отметим! Тем временем в Вашингтон направили тысячи полицейских и даже военных для защиты города.

Начали поступать сообщения о первых жертвах штурма и под давлением СМИ, общества и даже своих сопартийцев-республиканцев Трамп все же призвал своих сторонников разойтись по домам.

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7 января – штурм окончен

Штурм закончился 7 января, но такая агрессивность протестующий привела к тому, что по всему Вашингтону усилили охрану. Январь 2021 года запоминлся американцам, как период, когда американская столица превращатилась в город неприступных заборов и решеток. Лишь спустя недели охрану все таки сняли, а все ограждения разобрали.

21 января – планы Байдена

Джо Байден 21 января, уже заняв Овальный кабинет, объявил планы на первые 100 день своего президентства. Среди основных целей он выделил помощь американцам, которые пострадали от пандемии COVID-19.

Байден просил утвердить так называемый "Американский план спасения" на почти 2 триллионов долларов. Он подразумевал выплаты и помощь всем американцам.

Важно! США попали в лидеры антирейтинга по уровню смертности и заболеваемости коронавирусом.

При этом Байден не обходил стороной и внешние проблемы США. Администрация Байдена сразу ввела новые санкции против Кремля:

за вмешательство в президентские выборы в 2020 году;

за масштабную кибератаку России на американскую IT-компанию SolarWinds;

за отравления "Новичком" Алексея Навального.

Это стало первым шагом в борьбе Байдена с автократиями, которую он ранее анонсировал. Но если против России США сразу применили санкции, в вопросе Китая новая администрация решила действовать более осторожно.

19 марта – встреча США и Китая

США и Китай 19 марта 2021 года провели встречу на Аляске, чтобы разрешить торговую войну, которую объявила Пекину еще администрация Трампа.

Но вместо спокойного диалога, встреча китайской и американской делегаций на Аляске перерасла в настоящую перепалку.

Обе стороны на повышенных тонах обменивались взаимными обвинениями. Американцы утверждали, что Китай нарушает права человека внутри своей страны, к тому же подрывает мировой порядок, угрожая, захватить Тайвань.

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В ответ китайская делегация обвиняет США в том, что они прикрываются национальной безопасность, чтобы ухудшить торговые отношения с Китаем и тем самым подорвать честную конкуренцию между странами.

После такой жесткой перепалки с Китаем, стало очевидно, что Байден настроен на решительное противостояние с авторитарными режимами. Но в одиночку он с этим точно не справиться. а 4 года правления Трампа, привели к тому, Европа с опаской смотрит в сторону Вашингтона. Байдену нужны союзники.

23 апреля – поездка Байдена в Европу

Белый Дом анонсирувал 23 апреля первую поездку Джо Байдена в Европу. Цель проста – заявить о том, что США вернулись и вернуть доверие европейцев к Вашингтону.

Практически параллельно с этим Байден объявил о начале вывода американских войск из Афганистана и пообещал завершить его до 11 сентября.

При этом Байден обещал продолжить в будущем поддержку Афганистана, а в обращении к талибам призвал их воздержаться от эскалации. Ведь в таком случае, американцы готовы будут защищаться. И уже 1 мая войска США начинали покидать территорию Афганистана.



Байден захотел заявить, что США вернулись / Фото Getty Images

10 июня – поездка в Лондон

Джо Байден 10 июня поехал в Лондон, чтобы встретится с премьер-министром Великой Британии Борисом Джонсоном. Не забывайте, доверие союзников до сих пор практически на нуле, и Байден сделал первый шаг.

Справка. США и Великобритания подписали новую, обновленную Атлантическую хартию. Прошлая хартия между страна была подписана еще в далеком 1941 году на фоне разгорающейся тогда Второй мировой войны.

"Это имеет огромное стратегическое значение для процветания и безопасности всего мира. Для всего того, во что мы верим вместе – демократия, права человека, верховенство закона. США и Великобритания вместе отстаивают эти ценности", – заявил Джонсон.

"Сегодня мы развиваем это обязательство, обновляя атлантическую хартию, чтобы подтвердить наши намерения и в то же время напрямую ответить на ключевые вызовы этого столетия", – сказал Байден.

Встреча Байдена и Джонсона: смотрите видео



Обновленный документ стал отправной точкой для той борьбы с автократами, которую задумал Байден и подтвердила участие Великой Британии в этом противостоянии. Ведь положения обновленной Атлантической хартии подразумевают:

укрепление демократии;

верховенства права;

а также – защиту прав человека по всему миру.

И, в первую очередь, тандем США – Великая Британия будет направлен для противостояния современным вызовам со стороны России и Китая.

11 – 13 июня – саммит "Большой семерки"

С 11 по 13 июня проходил саммит "Большой семерки2 в британском городе Корнуолл. Там страны-участницы обещали бороться с изменениями климата и последствиями пандемии COVID-19.

Помимо этого Байден подробно рассказал своим союзникам о новом инфраструктурном проекте США Build Back Better, который обещал стать мощным ответом на аналогичный проект Китая "Один пояс, один путь".

По результатам саммита "семерки", участники обязались ограничить влияние Китая на развивающиеся страны и их рынки.

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"В более конкурентном мире нам нужно укреплять нато, и мы сталкиваемся с вызовами безопасности, с которыми ни один союзник не может справиться в одиночку. Поэтому нам нужно держаться вместе в Альянсе", – сказал генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.

14 июня – Байден в Брюсселе

Джо Байден приехал 14 июня в Брюссель, где готовился саммит НАТО. Президент США обсуждал с союзниками по Альянсу те вызовы, которые стоят перед странами Альянса в сфере безопасности и обещал увеличить вовлеченность США в проблемы НАТО.

Отдельными темами для обсуждения стало поведение Китая и России. Ведь Китай начал уже прямым текстом угрожать военным путем аннексировать Тайвань.

Россия еще в апреле стянула 100 тысяч военных и сотни единиц военной техники к границе с Украиной, нагнетая угрозу вторжения. Ряд встреч Байдена с европейскими союзниками имел важную миссию – подготовится к встрече с российским президентом.

6 июня – встреча с Путиным

Джо Байден 5 июня прибыл в Женеву, где во всю шла подготовка к его встрече с Путиным. Уже на следующий день президенты США и Россия встретились для обсуждения проблем между странами.

Отдельной темой для разговора станла эскалация на Украинской границе. Байден подтвердил поддержку территориальной целостности Украины и призвал Путина снизить накал агрессии.



Байден встретился с Путиным / Фото Getty Images

Помимо этого Байден поднималпроблему кибератак против США, которые проводили с территории России. Байден дал Путину целый список критических секторов американской инфраструктуры и заявил, что если атаки на США продолжаться, а Россия с этим ничего не сделает – Кремль ждут серьезные последствия.

При этом американский президент настоял, что желает более стабильных и предсказуемых отношений с Россией. Путин даже успокоился и эскалация снизилась, но как мы позже узнали – лишь временно.

"В целом нам понятно о чем говорят наши партнеры. Им понятно о чем мы говорим, когда речь ведем о "красных линиях". Но должен сказать откровенно, вот так далеко и подробно расставлять акценты и что-то делить, до этого мы, конечно, пока не дошли", – сказал Путин.

Я дал четко понять Путину, что мы не будем стремиться к эскалации, но их действия будут иметь последствия. Но мы так же можем сотрудничать, когда это в наших общих интересах. Мы сделали это, когда продлили договор СНВ по ядерному оружию,

– заявил Байден.

На другой стороне земного шара свои агрессивные действия наращивает Китай. Военные истребители КНР устраивали ежедневные провокации против Тайваня. При этом Китай лишь ужесточает риторику, а потому США не могут это просто проигнорировать.

"Это настоящий удар в спину. Мы строили отношения с Австралией на доверии и наше доверие предали. Сегодня я зол и с большим чувством горечи по поводу сложившейся ситуации", – отметил Жан-Ив ле Дриан – министр иностранных дел Франции.

Какая позиция ле Дриана: смотрите видео

15 сентября – крах доверия европейцев

Попытки Байдена 15 сентября вернуть доверие европейцев, похоже, потерпели крах. Франция высказывала свое недовольство поведением Вашингтона. Ведь в этот день США, Австралия и Великая Британия объявили о создании новой военной коалиции под названием АУКУС.

Отметим! Она подразумевает развертывание на территории Австралии производства атомных подводных лодок.

"США, Великая Британия и Австралия продвигают правила джунглей, где слабым суждено быть убитыми сильными. Их объяснение – лишь бледный и слабый ответ на озабоченность стран региона и международного сообщества", – сказал представитель МИД Китая Ван Веньбин.

Это сильно возмутило Францию, которая имела с австралийцами контракт на поставку своих дизельных подлодок. Но угроза Китая оказалась более значимой, а потому французов пришлось подвинуть и предложить компенсацию.

Почему так случилось

Дело в том, что атомные подводные лодки, в отличие от дизельных, что предлагала Франция работают на ядерных реакторах. Они более маневренные и дольше могут оставаться на глубине, что также делает их менее заметными.

Примечательно, что США решили передать эту технологию именно Австралии. Ведь та очень сильно пострадала от экономических ограничений со стороны Китая.

Потому и дружить с ним после такого точно не будет, и вместо этого начинает заботиться о своей защите. Ведь неизвестно как далеко Китай может зайти в своей агрессии. Успокоить Францию удалось лишь спустя почти 2 месяца.

24 сентября – наступление на Китай

Байден 24 сентября продолжил наступление на Китай – в Белый дом приехали представители Японии, Индии и все той же Австралии, для проведения саммита лидеров союза по безопасности КВАД.

Что известно о КВАД КВАД точно также обсуждает вопросы безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Ведь Индия годом ранее даже имела военное столкновение на границе с Китаем и четко представляет угрозу, которая исходит от Поднебесной. Такие действия США четко показали Китаю, что США озабочены обеспечением безопасности всего Индо-Тихоокеансокго региона, а не только одного Тайваня и Австралии.

15 июля – встреча с Меркель

Байден 15 июля понял, что не все европейские лидеры готовы принять тот факт, что США действительно вернулись и готовы к сотрудничеству. Потому в этот день он проводит встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель в Вашингтоне.

Цель визита Меркель проста – добиться того, чтобы США оставили попытки заблокировать российский газопровод "Северный поток-2". Ведь он имеет огромную экономическую выгоду не только для России, но и для самой Германии.

По итогам встречи Байден и Меркель подписываю двусторонний договор, где США все же обязуются разблокировать строительство СП-2, но при этом Германия должна гарантировать, что Украина при этом будет в безопасности и останется страной-транзитером газа.

К тому времени, когда я стал президентом, все было выполнено на 90% и введение санкций, похоже, не имело никакого смысла. Было бы разумнее поработать с канцлером, чтобы выяснить, как она восприняла (угрозу сценария) России, по сути, каким-то образом шантажировать Украину,

– сказал Байден.

Это решение вызвало много вопросов как в Украине, так и в самих США. Украинцы тут же сравнивают договор Меркель – Байден с пактом Молотова-Рибентропа о разделе Польши в 1939 году.



Байден встретился с Меркель / Фото Getty Images

И тут в игру вступили республиканцы – они тут же обвинили Байдена в том, что он играет на руку Кремлю и вообще проводит слишком мягкую политику в отношении России.

Однако на тот момент, для Байдена, похоже, было более важным задобрить Германию и привлечь ее к дальнейшему противостоянию с Россией и Китаем. Результат этого договора мы все увидели позже:

это и газовый шантаж всего Евросоюза со стороны Кремля;

и новая эскалация на украинской границе.

Подготовка Кремля в войне

Начиная с конца октября мир заговорил о подготовке Кремля к новой войне. Весь ноябрь американские СМИ пестрят заголовками о том, что Россия готовит новое вторжение в Украину. Западные издания публикуют спутниковые снимки и даже планы это самого вторжения.

Единственная цель Путина в этом всем – вытащить Джо Байдена на новую встречу. При этом глава Кремля во всю сыпет угрозами и требует от Запада обеспечить правовые гарантии не вступления Украины в НАТО.

7 декабря – видеоразговор президентов

После длительного нагнетания обстановки Байден все же соглашается поговорить с Путиным. Байден и Путин 7 декабря в режиме видеоконференции провели переговоры. Байден призвал Россию воздержаться от вторжения и грозил самыми мощными санкциями, которые США готовы ввести сразу как только российские войска пересекут украинскую границу.

При этом никаких гарантий Путин так и не получил. США открыто заявили, что не могут ограничить желание других стран вступать или не вступать в НАТО.

В заявлении Белого дома мы с вами и увидели все отголоски той работы Байдена, которую он несколько месяцев проводил, пытаясь собрать воедино весь Запад. На эти переговоры Байден уже шел не сам, за его спиной стоял весь западный мир.

Отдельную роль сыграл и тот самый договор по СП-2 между Байденом и Меркель, который так сильно критиковали. Виктория Нуланд прямым текстом заявила, в ответ на всю критику, что Запад не смог бы подготовить такой обширный пакет санкций для сдерживания Росии, если бы Байден тогда не уступил немцам.

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"Конечно, Путин не успокоился, и угроза войны все еще сохраняется. Вблизи украинских границ по-прежнему сосредоточено более 100 тысяч российских военных. Однако стало очевидно, что США готовы бороться за демократические страны", – сказала Нуланд.

Декабрь – кульминация президентства Байдена

Джо Байден 9 декабря провел новый саммит за демократию, к которому привлекает 110 стран. Это стало главной кульминацией его года президентства. Это финальный аккорд в подготовке к массированной борьбе с автократами и преобразованию демократического мира.

Первый год для нового президента США Джо Байдена оказался полон вызовов и проблем. Что-то удалось, что-то пошло не так как хотелось бы. Но говорить, что Байден провалился – нельзя. Ведь если подытожить его работу сразу видно – НАТО наконец возвращается, и делает громкие заявления по России.



Говорить, что Байден провалился – нельзя / Фото Getty Images

Европа, несмотря на все противоречия внутри понимает, какие угрозы несёт Россия и Китай, а потому готова объединяться по ключевым вопросам.

Путин, несмотря на то, что объявляет встречи с Байденом личными победами – никакой ощутимой выгоды для себя не получает. А Китай постепенно сбавляет свою агрессивную риторику, и даже готовится перейти от конфронтации с США к конкуренции.

Конечно, обстановка в мире все еще напряженная, и решить все возможные проблемы за один год не удалось. Но саммит за демократию показал, что для США борьба за выживание демократии это не просто пустые слова. Борьба продолжается.