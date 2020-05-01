Кінець епохи бідності Ахметова: тарифна комісія НКРЕКП прийняла ще одне лобістське рішення

В четвер, 30 квітня, тарифна комісія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) прийняла ще одне лобістське рішення задля зростання ціни електроенергії.

Практично у всіх європейських країнах вдень, коли споживання мало, а сонячної генерації багато, то ціна на електроенергію знижується. Але наш тарифний регулятор своїм рішенням зробив так, що в Україні тепер буде повна протилежність, аніж на європейських ринках.

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На графіку 1 можна побачити, як в обідні години знижується ціна електроенергії у Болгарії (графік на 1 травня). Болгарія прикметна тим, що там також багато вугільної та атомної генерації, тобто у цьому вона схожа з Україною. Як бачимо у денні години сьогодні електроенергія більш ніж у 10 разів дешевша, аніж у вечірні чи нічні години.



Ціна на електроенергію в Болгарії

На графіку 2 – ціна електроенергії у Словаччині, Чехії, Угорщині та Румунії. Як бачимо, у цих країнах сьогодні в обід електроенергія у 4-5 раз дешевша, аніж в інші години доби, в тому числі дешевша, аніж вночі.



Ціна електроенергії у Словаччині, Чехії, Угорщині та Румунії

В Україні після рішення НКРЕКП сьогодні в обідні години ціна на 50% дорожче, аніж вночі. Що є повна протилежність ситуації на європейських ринках. І така ситуація штучно створена рішенням НКРЕКП.

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Рішення було прийнято підло, без публікації проєкту рішення, без будь-якого публічного обговорення та із порушенням усіх процедур. І все це тягне на статтю про перевищення владних повноважень та зловживання владою. Доповідав це питання Д. Коваленко, який є фігурантом кримінального провадження по Роттердам+.

А цинізм рішення, що це було оформлено як "заходи пов’язані із поширенням коронавірусноі хвороби". Саме так – під час коронавірусу треба обов’язково для всієї країни підняти ціну на електроенергію.

Схоже, утворився дует із Буславець – вона зупиняє атомні блоки, щоб доля ринку переходила до Ахметова, а НКРЕКП підіймає ціну, щоб Ахметов продавав дорожче.