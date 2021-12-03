На Кіпрі затримали чоловіка з ножем: намагався потрапити на месу Папи

Поліція Кіпру затримала чоловіка з ножем у ході перевірки безпеки перед входом на відкритий стадіон. Саме там потім проводив месу Папа Франциск.

У поліції уточнили, що мовиться про 43-річного іноземця. У владі запевнили, що це не пов'язано з присутністю понтифіка на острові.

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Папа Францизк провів месу в Нікосії

Інцидент стався на вході до стадіону в місті Нікосія, столиці Кіпру. Джерела у службі безпеки Кіпру повідомили, що знайшли ніж під час перевірки тисяч людей, які чекали у черзі, щоб потрапити на месу. Влада вжила суворих заходів безпеки, тож багато людей прийшли на місце заходу заздалегідь.

Про візит Папи на Кіпр

Раніше у Ватикані заявили, що цей візит стане важливим етапом для зміцнення стосунків між католицькою та православними церквами. Як пояснив кардинал Курт Кох, який очолює Папську Раду сприяння єдності між християнами, Папа Францик поїхав у країну, де більшість – православні. "Це дуже позитивний знак для поглиблення та зміцнення діалогу", – зауважив він.

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