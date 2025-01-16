Можуть підписати угоду "про 100-річну дружбу": прем'єр Великобританії приїхав в Україну

Україну відвідують представники країн-союзниць. Зокрема, прем'єр-міністр Великої Британії приїхав до нашої держави.

Кір Стармер 16 січня приїхав до України. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Guardian.

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Чому він приїхав

Західні журналісти пишуть, що він зустрінеться із українським президентом.

Зокрема, ЗМІ також пишуть, що посадовці підпишуть угоду про поглиблення чинних відносин у галузі оборони та посилення економічних зв’язків у невійськових сферах. Мовиться про "угоду про 100-річну дружбу".

Крім цього, прем'єр Великої Британії та український президент обговорять, які гарантії безпеки країні може надати Великобританія. Вони також можуть зачепити тему британських миротворців в Україні після перемир'я з Росією.

Ця подорож до України стала першою для Стармера на посаді прем'єр-міністра Великобританії.

Велика Британія підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Ця держава неодноразово постачала нашій країні зброю та підтримувала фінансово.