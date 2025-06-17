У лісі на Прикарпатті загубився 5-річний Кирило: до пошуків залучено понад 200 людей

На Івано-Франківщині тривають пошуки 5-річного Кирила Бондарчука. Він зник увечері 17 червня у лісі в Коломийському районі.

До операції залучені рятувальники, поліція, місцеві мешканці та спецтехніка. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС і Поліцію Івано-Франківської області.

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Тривають пошуки хлопчика на Прикарпатті

Увечері 17 червня до Служби порятунку надійшло повідомлення від матері 5-річного Кирила Бондарчука. Хлопчик зник у лісі поблизу села Троїця Коломийського району.

Станом на ранок 18 червня вдалося обстежити 178 гектарів території.

Кирило Бондарчук, що зник на Прикарпатті / Фото Національної поліції України

За оновленими даними ДСНС, станом на 10:00 18 червня до пошуків залучено 207 людей, 32 одиниці техніки, 6 дронів і 2 кінологи з собаками. Хлопчика ще досі шукають.

До слова, на Вінниччині рятувальники знайшли трирічного хлопчика, який зник напередодні разом із собакою. До пошуків залучили близько 300 людей, серед них рятувальники, кінологи та місцеві жителі.