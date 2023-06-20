"Загинув, а тоді воскрес": Буданов розповів, як реагує на фейки про свою "смерть"

Російські пропагандисти регулярно "ховають" Кирила Буданова. Очільник ГУР розповів, як реагує на фейки й назвав їх "недопрацьованими".

Очільник ГУР МО в ефірі телемарафону з усмішкою відреагував на запитання про російські фейки, інформує 24 Канал. Буданов наголосив, що сприймає їх досить смішно та реагує так само.

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Фейки на те і фейки, щоб викликати якусь реакцію в аудиторії. Але це недопрацьовані фейки, скажімо так. Всі ж розуміли, що зі мною все нормально, ну ті люди, які це робили. Вони ж чітко розуміли, що фейк буде розвінчано і вони виставлять себе дурнями,

– наголосив Буданов.

Він додав, що так звані "новини" дозволяють упіймати на гачок "експертів" на кшталт Іллі Ківи, який розповідав, що "Буданов загинув, воскрес, а тоді впав у кому".

Що окупанти брешуть про Буданова

Російські окупанти регулярно "ховають" Кирила Буданова. При цьому окупанти брешуть настільки недолуго, що самі забувають, про що верещали раніше, й повідомляють то про "смерть" очільника ГУР МО, то про те, що він – у важкому стані. Нещодавно, зокрема, "Буданова у тяжкому стані доставили у Німеччину".