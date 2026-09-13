Російські бізнесмени вже чекають: Буданов застеріг Європу щодо послаблення санкцій

Західні санкції відчутно тиснуть на економіку Росії, однак у Москві вже розраховують на їхнє швидке послаблення. Деякі російські олігархи сподіваються знову вільно фінансувати воєнну машину, якщо партнери України припуститися помилки.

Про це розповів голова Офісу Президента України Кирило Буданов на щорічній конференції YES, організованій Victor Pinchuk Foundation, передає 24 Канал. Він зазначив, що санкційний тиск повинен залишатися непохитним. Західним партнерам критично важливо перекрити всі можливі шляхи для обходу обмежень агресором.

Буданов про санкції проти Росії

Буданов підкреслив, що введення нових обмежень має бути не просто формальним процесом, а дієвим механізмом. Попри ухвалений 21 пакет санкцій, країна-агресорка постійно шукає прогалини у законодавстві союзників.

Водночас треба не забувати і про введені вже санкції, і чітко слідкувати, щоб певні намагання росіян вийти з цього санкційного режиму не увінчались успіхом,

– наголосив він.

Буданов застеріг щодо санкцій: дивіться відео

Голова ОП звернув увагу на те, що наближені до Кремля бізнесмени вже розраховують на послаблення тиску. Це може дати їм змогу знову спрямовувати ресурси на підтримку агресії проти України.

Зараз два шановних, як то кажуть в Росії, пана, це Усманов і Фрідман, вони вірять, що зараз, через кілька днів з них санкції знімуть. Я всіх закликаю не послаблювати санкційний режим, щоб ці люди не могли далі фінансувати російську воєнну машину,

– застеріг Буданов.

Він також відзначив необхідність зберігати єдність та віру у спільну роботу України, США та Європи. Тільки скоординовані дії завадять ворогу реалізувати свої плани.

"Тож давайте, ще раз кажу, вірити в Америку, вірити в Європу і вірити, головне, в Україну. Разом ми сила. Якщо ми єдині, ніхто нічого не зробить,"

– підсумував Буданов.