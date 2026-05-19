Служив гранатометником: у лікарні помер Кирило Карчевський
Український військовий Кирило Карчевський помер у лікарні. Він служив гранатометником у протитанковому взводі.
Про це повідомили в Берегівській районній держадміністрації.
Що відомо про військового?
Український військовий Кирило Карчевський помер 8 травня 2026 року, перебуваючи в лікарні. Він служив гранатометником протитанкового взводу.
Народився український захисник 10 жовтня 1995 року у місті Берегове, що в Закарпатській області. У держадміністрації повідомили, що пам'ять про Кирила Карчевського назавжди залишиться у серцях.
Берегівська районна військова адміністрація розділяє біль втрати та висловлює щирі співчуття рідним і побратимам померлого захисника України. Вічна пам’ять та слава,
– зазначили в держадміністрації.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Кирила Карчевського. Світла пам'ять!
Кого ще втратила Україна?
На фронті загинув український військовий Олександр Клименко, який служив механіком апаратного засекреченого зв'язку. Клименко народився у Полтаві, працював оператором та режисером монтажу, а також відповідав за техніку у Полтавському державному медичному університеті.
На Дніпропетровщині загинув головний сержант десантно-штурмової роти Тарас Матвієць. Тарас приєднався до ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення і загинув 14 травня 2026 року під час виконання бойового завдання.
Микола Посполітак віддав своє життя 15 березня 2025 року в Луганській області під час бойового завдання. Олександр Грабовський був офіційно визнаний загиблим 7 серпня 2024 року після підтвердження ДНК.
Військовослужбовець Андріан Стасишин з Тернопільщини, що вважався зниклим безвісти понад рік, офіційно підтверджений загиблим. Він був стрільцем-сапером 79 окремої десантно-штурмової бригади, а родина та друзі тривалий час сподівалися на його повернення.