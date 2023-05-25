Вбивство 5-річного Кирила Тлявова: суд оголосив вирок фігурантам справи

У 2019 році помер 5-річний Кирило Тлявов, якого з вогнепальної зброї поранили нетверезі патрульні поліцейські у Переяслав-Хмельницькому. Лише у 2023 році суд оголосив вирок зловмисникам.

Так, засудили експоліцейського Івана Приходька та правоохоронця Володимира Петровця. Ще двох фігурантів справи суд виправдав.

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Який вирок оголосив суд

Івану Приходьку призначили 4 роки позбавлення волі за неумисне вбивство Кирила Тлявова. Суд також ухвалив врахувати його строк перебування під вартою і врахувати за позбавлення волі.

Також з Приходька стягнуть понад 135 тисяч гривень. До того ж він має сплатити мільйон гривень моральної шкоди родичам загиблого хлопчика: батькам хлопчика – 800 тисяч гривень, бабусі – 200 тисяч гривень.

Правоохоронцю Володимиру Петровцю суд призначив випробувальний термін на 2 роки за збереження патронів.

Ще двох фігурантів справи – Дмитра Кривошея та Володимира Петровця – суд виправдав.

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