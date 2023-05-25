Вбивство 5-річного Кирила Тлявова: суд оголосив вирок фігурантам справи
Джерело:Суспільне
У 2019 році помер 5-річний Кирило Тлявов, якого з вогнепальної зброї поранили нетверезі патрульні поліцейські у Переяслав-Хмельницькому. Лише у 2023 році суд оголосив вирок зловмисникам.
Так, засудили експоліцейського Івана Приходька та правоохоронця Володимира Петровця. Ще двох фігурантів справи суд виправдав.
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Який вирок оголосив суд
Івану Приходьку призначили 4 роки позбавлення волі за неумисне вбивство Кирила Тлявова. Суд також ухвалив врахувати його строк перебування під вартою і врахувати за позбавлення волі.
Також з Приходька стягнуть понад 135 тисяч гривень. До того ж він має сплатити мільйон гривень моральної шкоди родичам загиблого хлопчика: батькам хлопчика – 800 тисяч гривень, бабусі – 200 тисяч гривень.
Правоохоронцю Володимиру Петровцю суд призначив випробувальний термін на 2 роки за збереження патронів.
Ще двох фігурантів справи – Дмитра Кривошея та Володимира Петровця – суд виправдав.
Вбивство Кирила Тлявова: все, що відомо
- 31 травня 2019 року у Переяславі-Хмельницькому 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови.
- Тоді підозрювали, що у дитину стріляли 2 п'яних поліцейських: старший сержант Володимир Петровець та лейтенант Іван Приходько. Їх затримали та арештували.
- Однак підозрювані переконували, що хлопчик послизнувся та впав.
- 3 червня хлопчик помер. 5 червня у Переяславі-Хмельницькому відбувся похорон.
- Підозрюваним обрали запобіжний захід – 60 днів без права внесення застави.
- За статтею про умисне вбивство правоохоронцям загрожувало від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.
- До речі, мама хлопчика показала його останнє прижиттєве фото. На світлині маленький Кирило стоїть на подвір'ї будинку і посміхається.
- Раніше Сергій Князєв розповів, як і що робили працівники поліції у день вчинення злочину проти 5-річного Кирила Тлявова.