Сирський підвищив у званні командира 20 бригади "К-2" Кирила Вереса

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підвищив у військовому званні командира 20 окремої бригади безпілотних систем "К-2" Кирила Вереса. Він захищає Україну на фронті з 2014 року.

Про це йдеться у повідомленні 20 окремої бригади безпілотних систем, опублікованому 10 березня.

Яке нове військове звання надали Кирилу Вересу?

У 20 ОБрБпС розповіли, що нове військове звання Кирилу Вересу було надане за наказом головнокомандувача ЗСУ від 9 березня 2026 року. Військовослужбовець став полковником.

Два роки тому Кирило Верес був командиром механізованого батальйону, наприкінці 2024 року – очолив полк, а у жовтні 2025 року – став командиром бригади безпілотних систем.

Під його командуванням "К-2" перетворилася з невеликої групи однодумців на систему, яка не припиняє зростати. Гасло "Їхні смерті – наші життя!" тепер лунає з вуст не сотень, а тисяч. Багатьох тисяч людей, що обрали служити під командуванням "К-2" і гордо називати його: "Батько". Вітаємо, пане полковнику,

– зазначили у бригаді.

Що відомо про Кирила Вереса?