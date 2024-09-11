Колишній вихованець Арсенала отримав вирок у справі побиття 2-річної дитини
Джерело:BBC
Колишній футболіст Арсенала опинився у центрі серйозного скандалу. Ексгравець лондонського клубу потрапив за грати через скоєний злочин.
Вихованець "канонірів", Кірнан Г'юз-Мейсон, засуджений до 14 років ув'язнення. Причиною стало жорстоке поводження з дітьми та нанесення тяжких тілесних травм.
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Г'юз-Мейсон жорстоко побив 2-річну дитину
Повідомляють, що у січні 2020 року Кірнан Г'юз-Мейсон побив дворічну доньку своєї колишньої дружини. Вихованець Арсенала завдав дитині важкої черепно-мозкової травми, що можна порівняти з "аварією на великій швидкості".
Маленька дівчинка провела у комі цілих 2 тижні. Місцеві лікарі виявили чималу кількість травм на ногах, спині, обличчі та грудях дитини – близько 17.
Ексгравець "канонірів" намагався уникнути покарання. Кірнан Г'юз-Мейсон заявив медикам, що дівчинка отримала травму внаслідок падіння на ляльковий будиночок.
Зазначимо, що ексфутболіст грав за молодіжні команди Арсенала та Тоттенгема, після чого опинився у першій команді Міллуолла у 2009-2010 роках. Перед ув'язненням ексгравець тренував Енфілд Боро з північної частини Лондона.