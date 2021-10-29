Вміст нітратів перевищений у 13 разів

Цинічні дії чиновників призвели до зростання концентрації шкідливих речовин у прибережних територіях річки. Загальна площа ушкоджень становила понад 2,5 гектара.

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За результатами експертизи, зафіксовували перевищення показників вмісту нітратів у ґрунті у 13 разів,

– заявили у Службі безпеки.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею про екоцид. Керівнику структурного підрозділу комунального підприємства вже повідомили про підозру. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські встановлюють всі обставини правопорушення, аби притягнути до відповідальності інших причетних осіб.



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Зверніть увагу! За даними опитування, українці висувають екологічні проблеми на один рівень з глобальними викликами – війною, корупцією й економічними негараздами. Це свідчить про усвідомлення масштабу катастрофи у довгостроковій перспективі. Так, 13% українців вважають погіршення екологічної ситуації важливою проблемою для себе особисто.