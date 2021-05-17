У Кіровоградській області підпільно виробляли бензин і дизель на мільйони гривень

СБУ викрила злочинну групу у Кіровоградській області. Її учасники виготовляли нафтопродукти сумнівної якості та без відповідних дозвільних документів.

Що відомо про злочинну групу

Нелегальний бізнес організував житель Голованівського району разом з двома спільниками. Щомісячний дохід "ділків" становив понад 1 мільйон гривень.

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Для виготовлення фальсифікованого пального у промислових масштабах ділки незаконно використовували потужності легального нафтопереробного заводу. Потім необлікований бензин і дизельне пальне вони реалізовували через низку підконтрольних підприємств,

– розповіли у Службі безпеки України.

Зловмисники збували продукцію під виглядом розчинників та інших похідних нафтопродуктів, які не потребують акцизного оподаткування.



СБУ викрила групу, яка підпільно виготовляла пальне

Під час обшуків на території підпільного виробництва правоохоронці вилучили:

обладнання, яке використовували для нелегального виробництва пального;

майже 100 тисяч літрів сирої нафти;

120 тисяч літрів дизельного палива;

24,5 тисячі літрів бензину.

Загалом з незаконного обігу вилучили контрафактну продукцію на майже 5,7 мільйона гривень. Організатору та двом членам злочинної групи вже оголосили підозри.