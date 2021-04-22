Кисельов знову обдурив росіян: цього разу мовиться про "могутність" безпілотників Росії

Російський пропагандистський канал випустив черговий сюжет, в якому громадянам Росії розкривають таємну інформацію про їхні нові ударні дрони. Запевнили, що тепер всім, кому закортить повоювати – треба боятися.

За їхніми словами, ця нова зброя здатна вражати все, включно зі "Байрактарами", які Україна нещодавно закупила у Туреччини. Пропагандист Дмитро Кисельов бере активну участь у цих розповідях.

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Кисельов в ефірі говорив, що турецьким "Байрактарам" нібито буде "глина" від нового російського безпілотника "Ланцет". Однак все це, звичайно, суцільна брехня.

Росіян обдурюють

Ми всі знаємо про те, що росіян постійно обманюють. Не раз це вам показували і доводили. Однак мене досі дивує те нахабство, з яким це роблять російські пропагандисти через телевізор.

Вся ця "кісельовщина" розрахована на людей, які, вочевидь, не дивляться більше нічого, крім цих новин, не читають альтернативні джерела інформації і просто вірять телевізору "на слово".

Однак перевірити цю інформацію через відкриті джерела дуже просто.

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• Як порівняти безпілотники

Взяти хоча б ту ж Вікіпедію. Ба більше, я вирішив подивитись саме в російській версії – ось що там написано з приводу турецького безпілотника.

"Байрактар" Б2. Максимальна швидкість: 222 кілометри за годину. Крейсерська швидкість: 130 кілометрів за годину.

Водночас інформація про характеристики російського дрона – інша. Це вказано на сайті російської державної корпорації "Ростех", яка спеціалізується на промисловій продукції цивільного та військового призначення. Швидкість вказана трохи вище ніж сотня кілометрів за годину.

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Кисельов вкотре обдурив росіян / Скриншот з ефіру

Не треба бути математиком, щоб знову констатувати – росіян обманюють. Втім, мені було мало і я вирішив подивитися весь сюжет. Скажу відверто – трохи очманів від побаченого.

Пропагандисти суперечать собі

Спочатку росіянам кажуть про те, що російській зброї немає аналогів і про те, що вже можуть мінувати небо. Пізніше виявляється, що мінують вони поки повітряні кульки, бо бойових випробувань ще не було – поки зарано.

Також не зміг я пройти повз слова російського розробника про те, що їхні безпілотники можуть збивати "Байрактари", оскільки швидкість під час пікірування більша, ніж 300 кілометрів за годину.

Я зв'язався із нашими розробниками безпілотників і вони були одностайними в своїх твердженнях. Під час пікірування цей літальний апарат є майже некерованим.

Тобто навіть гіпотетично збити "Байрактар" "Ланцетом" – шанс один на мільйон. Це просто рожеві російські фантазії, не більше.

Якщо пригадаєте, коли я розповідав вам про турецькі "Байрактари", зокрема щодо їхнього застосування у війні в Нагірному Карабаху, то пояснював, що будь-які дрони можуть бути ефективними виключно тоді, коли працюють в системі – разом із додатковими силами та засобами.

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Україні має круті безпілотники

Що стосується українських безпілотників, то у нас є свої – і дуже круті. Та й взагалі, на сьогодні в країні є безліч різноманітних дронів, які були виготовлені і державними концернами, і силами ентузіастів-волонтерів та ветеранів десь в гаражах.

Один із таких вітчизняних диво-літаків, що вже розроблений і протестований – це ударний комплекс UADCOM, який має назву SkyFist. Він є в декілька раз точнішим і дешевшим ніж згаданий російський "Ланцет".

• Що входить у комплекс SkyFist

Це літак-носій, літак-розвідник. Станція RODA LIZARD – за стандартами НАТО. Також транспортні протиударні контейнери, персональні захищені радіо, спеціальний балістичний софт. Ще, звичайно, наші фахівці навчать усім цим правильно користуватися.

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Для Збройних сил України продаж – виключно по собівартості. Зараз буде трохи корисної інформації – якщо у вас з'являться щодо нього питання – звертайтесь до мене напряму. Відсьогодні я сам готовий бути офіційним дистриб'ютором цього ударного комплексу.