Кисень на межі: Стефанчук скликає позачергове засідання Ради через ситуацію з COVID-19
4 листопада 2021 , 09:56Читать новость на русском
Спікер Руслан Стефанчук у четвер, 4 листопада, підписав розпорядження про позачергове засідання Ради. Причиною стала ситуація з пандемією коронавірусу. Зокрема, мовитиметься про кисень для інфікованих.
У розпорядженні мовиться, що позачергове засідання ініціювали відразу 155 народних обранців. Темою буде збільшення видатків на закупівлі, проєктування та встановлення кисневих станцій.
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Ситуація з COVID-19 погіршується
- Упродовж доби 3 листопада в Україні виявили 27 377 нових заражених коронавірусом.
- Кількість госпіталізованих становила 5 472 людей.
- На жаль, упродовж доби пішли з життя 699 інфікованих.
- Одужали – 12 464 українці.
Темпи вакцинації в Україні
- Станом на 3 листопада в Україні вакцинувалися майже 11 мільйонів громадян.
- Для цього використовували такі препарати: Covishield (AstraZeneca), Coronavac, Cominarity (Pfizer-BioNTech), AstraZeneca, Janssen (Johnson & Johnson's), Moderna.
- Упродовж доби 3 листопада вакцинувалися 299 272 українці.
Допис з телеграм-каналу Верховної Ради:
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук підписав Розпорядження №392 про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання.