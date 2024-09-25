У чому їхній справжній інтерес, – Зеленський в ООН розкритикував Китай і Бразилію

Володимир Зеленський наголосив на Формулі миру, яку представив Київ. Згадуючи про Китай та Бразилію, президент розкритикував ініціативи з боку інших держав, які не пропонують справедливого закінчення війни.

З відповідною тезою глава нашої держави виступив на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку у середу, 25 вересня. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Офіс Президента.

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"Китайсько-бразильський дует" під критикою Зеленського

За словами Зеленського, коли хтось пропонує альтернативні плани врегулювання війни в Україні, він не лише нехтує інтересами й стражданнями українців, ігноруючи реальність, а й дає Путіну політичний простір для продовження війни проти всього світу.

Будь-які паралельні або альтернативні спроби досягти миру – це по суті спроби лише досягти затишшя, а не припинення війни, оскільки світова ініціатива – Формула миру – існує вже два роки.

Президент не виключає, що може хтось прагне здобути Нобелівську премію для своєї політичної біографії за заморожене перемир'я замість справжнього миру. Проте єдині нагороди, які Путін може дати у відповідь на такий мир, – це ще більше страждань і катастроф.

Якщо хтось у світі шукає альтернативи будь-якому із пунктів (Формули миру – 24 Канал) або намагається ігнорувати будь-який із них, найімовірніше це означає, що він сам хоче зробити частину того, що робить Путін: пункт, який вони ігнорують, розкриває бажання, яке вони приховують.

За словами Зеленського, у пунктах Формули миру, на яких наголошує Україна, йдеться про забезпечення:

радіаційної та ядерної безпеки;

продовольчої безпеки;

енергетичної безпеки;

звільнення всіх полонених і депортованих;

виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку;

виведення російських військ і припинення бойових дій;

повернення справедливості;

протидія екоциду;

недопущення ескалації;

фіксацію закінчення війни.

Коли китайсько-бразильський дует намагається перерости в хор голосів – із кимось у Європі, із кимось в Африці, – говорячи щось альтернативне повному й справедливому миру, виникає питання: у чому полягає їхній справжній інтерес?

Як наголосив глава нашої держави, кожна країна, зокрема Китай, Бразилія, а також європейські держави, країни Африки, Близького Сходу – мають усвідомлювати: українці ніколи не приймуть колоніального статусу замість справедливого миру.