Китай може будувати новий військовий командний центр у Пекіні, – FT

Китай, ймовірно, будує великий військовий командний центр у західній частині Пекіна. Він може бути більшим за Пентагон у 10 разів.

Супутникові знімки, які проаналізувала американська розвідка, свідчать про будівництво центру за 30 кілометрів на південний захід від Пекіна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Що відомо про будівництво військового центру в Китаї

За даними видання, територія будівництва займає близько 1500 акрів.

На думку аналітиків, цей об'єкт може бути місцем для зведення великих твердих бункерів, які будуть використовуватися для захисту вищого керівництва Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) у випадку конфлікту. Зокрема, за умов потенційного застосування ядерної зброї.

Декілька колишніх та чинних посадовців уряду Сполучених Штатів заявили, що розвідка уважно спостерігає за цим об'єктом, який може стати найбільшим у світі військовим командним центром. Там зазначають, що за розмірами він буде щонайменше в 10 разів більшим за Пентагон.

Варто зауважити, що, згідно з аналізом супутникових знімків, будівельні роботи центру розпочалися в середині 2024 року. Його зведення відбувається в той час, коли НВАК працює над створенням новітніх озброєнь та військових проєктів напередодні 100-річного ювілею, який відзначатимуть у 2027 році.

Як повідомляє американська розвідка, лідер Китаю Сі Цзіньпін поставив перед армією завдання розвинути військовий потенціал, який буде достатнім для можливої атаки на Тайвань до ювілею. Окрім цього, НВАК також активно збільшує кількість ядерних боєголовок та зосереджується на покращенні координації між військовими підрозділами.

Якщо це підтвердиться, цей новий передовий підземний командний бункер для військового керівництва, включаючи президента Сі як голову Центральної військової комісії, сигналізує про наміри Пекіна створити не тільки звичайні збройні сили світового класу, а й передовий потенціал ведення ядерної війни,

– каже колишній керівник відділу аналізу Китаю в ЦРУ Денніс Уайлдер.

Водночас колишній співробітник розвідувальних служб США вважає, що головний штаб НВАК, який розташований у центрі Пекіна, не є достатньо укріпленим для виконання функцій командного пункту в умовах війни.