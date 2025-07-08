"Немає віри, що це вигадали росіяни": як Китай допоміг Росії модернізувати армію

Китай поки що не є офіційною стороною війни проти України, але всілякими методами сприяє модернізації російської армії. Більшість передових технологій на війні – точно справа рук Пекіну.

Таку думку 24 Каналу висловив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, зауваживши, що Сі Цзіньпін фактично перетворює Росію на свою провінцію. Тим часом для США це дуже невигідний сценарій.

Дивіться також Німеччина звинувачує Китай в атаці лазером на літак Бундесверу

Як Пекін допоміг Росії модернізувати армію

За словами виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці, 9 травня в Росії офіційно закріпило, що російсько-українська війна не є війною загальноєвропейського рівня, це війна світового рівня. Так, східні автократи воюють проти західної демократії.

Коли Сі Цзіньпін прибув в цей день у Москву, це виглядало так, наче саме лідер Китаю прибув до своєї "північної провінції". Саме це не подобається Дональду Трампу, адже його ідея полягає в тому, що Китай – це основний суперник, від якого можна відірвати Росію та в перспективі зробити союзницею США.

Китай же для Росії не передає зброю, але передає верстати для її виробництва. Так, вперше за час повномасштабного вторгнення Росія починає виробляти і нарощувати свої запаси ракетного озброєння. Ще є тестування передових технологій – в російських військових з'являється така проривна річ як дрони на оптоволокні, стійкі до засобів РЕБ. Ніколи не повірю, що це вигадали росіяни,

– наголосив він.

Водночас громадян Китаю, які воюють на боці російської армії, на думку Жмайла, можна назвати диверсійно-розвідувальними групами. Вони здобувають неоціненний бойовий досвід сучасної війни, що важливо Пекіну.

Важливою також є заява міністра закордонних справ Китаю Ван Ї, який сказав, що Пекін не може дозволити Росії програти у війні в Україні. Це свідчить про те, що у країни-агресорки не все гаразд та є побоювання.