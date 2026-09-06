Реактивні "Шахеди" стають серйозною проблемою: як Китай посилює ВПК Росії

Українська ППО пропускає значну кількість дронів, переважно з реактивним двигуном. Щойно Китай збільшив виробництво турбін у кілька разів, було прогнозованим, куди він буде їх ставити – на російські безпілотники типу "Герань".

Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, підкресливши, що кут крила дозволяє виконати навіс турбіни й розігнати до швидкостей 500 – 700 кілометрів на годину. Це і було зроблено.

Загроза реактивних дронів: ворог виконує 2 завдання

Військовий експерт наголосив на тому, що Україні треба було готуватися до масованих нальотів саме дронів з реактивною тягою. Їх перехоплювати на цю мить безпілотниками на гвинті неможливо через різницю у швидкостях. З його слів, навіть БпЛА на реактивній тязі теж його не наздожене.

Росіяни розуміють, що у нас ніхто не готується. Вони стрибкоподібно наростили виробництво дронів на реактивній тязі й зараз засипають Київ і не тільки його, тому що практично до глибини 300 – 400 кілометрів уздовж лінії кордону лунають постійні тривоги. Засипають цими дронами інфраструктурні об'єкти,

– озвучив Світан.

Полковник запасу пояснив, що ворог б'є саме по місцях або компактного проживання населення, або об'єктах інфраструктури, бо намагається змусити українську систему протиповітряної оборони використати всі ракети середньої дальності, аби потім запустити хвилею крилаті ракети, які нічим буде збивати.

Це проста логіка. Б'ють саме в терористичному режимі, виконуючи два завдання: підштовхуючи цивільне населення до прийняття капітуляції; з іншого боку, завантажуючи систему ППО,

– уточнив Світан.

Як протидіяти реактивним БпЛА

На його погляд, потрібно було не ставити на крило у великій кількості дрони-перехоплювачі на гвинті, а варто було подбати про зенітно-ракетні комплекси малої дальності. Він наголосив на підтримці у цьому питанні західних партнерів, які почали передавати ЗРК типу Crotale (Франція) або Raven (Велика Британія). Однак військовий експерт констатував, що їх недостатньо.

Є надія на те, що міністр оборони, генерал, який знається у військовій справі, тим більше керував СБУ, профінансує хоча б один із цих чотирьох визначених механізмів, які зараз стають на бойове чергування або принаймні будуть запускатися в серію деякі з них, тоді буде простіше,

– вважає Світан.

Льотчик-інструктор підсумував, що для того, щоб не допускати російські аероцілі на українську територію, треба їх збивати в районі лінії фронту, створюючи щільну серйозну систему бар'єрної ППО на базі ЗРК малої дальності.

Якраз дрони на гвинті теж можуть допомогти, будучи вторинним механізмом для того, щоб була можливість якось ще добивати не швидкісні дрони. Треба поєднувати приємне з корисним. Приємне тим виробникам дронів, які зараз вже не потрібні (на гвинті), але з корисним – щоб ЗРК малої дальності збивали реальні, особливо швидкісні цілі,

– зауважив Світан.

Повна версія інтерв'ю з Романом Світаном: дивіться відео