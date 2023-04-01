Китай не дасть дозволу, – Данілов про розміщення ядерної зброї Росії в Білорусі

Росія може розмістити ядерну зброю на території Білорусі, тільки якщо відповідний дозвіл Путіну дасть Китай. Однак навряд чи Пекін схвалить таку пропозицію.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

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Ядерна зброя на території Білорусі не потрібна ні Китаю, ні самій Росії

"Я можу сказати, що ніякого розміщення ядерної зброї на території Білорусі не буде і бути не може до того часу, поки Китай не дасть дозволу Путіну розміщати там ядерну зброю. Чи надасть Китай дозвіл Путіну розміщати ядерну зброю на території Білорусі? Я більш ніж впевнений, що ні", – сказав Данілов.

За словами Данілова, ядерна зброя на території Білорусі не потрібна ні Китаю, ні самій Росії, а заяви Путіна – це просто шантаж для того, щоб американці погоджувались якомога скорше іти на якісь перемовини, домовлятися, щоб зупинити цю війну на умовах Росії.

Данілов зауважив, що росіяни не вже не хочуть подальшої ескалації конфлікту, а хочуть скоріше його закінчити.

"Не треба тут нічого вигадувати, тут немає ніякої конспірології. Це така тупа гра Росії, яка завжди для того, щоб примусити американців, англосаксів іти на перемовини з росіянами саме по нашому кейсу", – додав Данілов.

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