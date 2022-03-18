Китай не дружитиме з тим, хто програє у війні в Україні, – Піонтковський про Росію та США
США намагається переконати Китай не допомагати Росії у війні з Україною. Піднебесна, найімовірніше, і без вмовлянь не надто у цьому зацікавлена.
Про це в ефірі 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, Китай отримає перевагу від цієї війни.
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"Китай не дружитиме з тим, хто програв. Сі Цзіньпін підштовхував Володимира Путіна до цього конфлікту. Це класична китайська позиція: сидіти на паркані і чекати, труп якого ворога буде першим", – сказав Піонтковський.
"Китайці виграють у цій війні за будь-яких умов"
Піонтковський вважає, що Китай отримає перевагу при ймовірній поразці як Росії, так і України.
Якби Україна "впала" при ганебному приниженні Америки – це б означало болюче падіння авторитету США в Азії. Китай тоді б взяв Тайвань через кілька місяців,
– запевнив публіцист.
Однак Китай буде задоволений і при поразці Путіна.
"Якщо Путін програє війну і йому не вийде утримати владу – почнеться розпад Росії. Китай одразу згадає про свої претензії до територій Далекого Сходу і Сибіру, які були вирвані царською владою", – додав Піонтковський.
Він наголосив, що це безпрограшна війна для Китаю. Він отримає "приз" у будь-якому разі: або Тайвань, або Сибір.
Піонтковський про роль Китаю у війні: дивіться відео