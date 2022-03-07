Китай незабаром надасть Україні надзвичайну гуманітарну допомогу

7 березня 2022 , 14:39
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Джерело:

Інтерфакс-Україна

Китайське товариство Червоного Хреста вже незабаром надасть Україні надзвичайну гуманітарну допомогу. У країні заявили, що важливо вийти з кризи, дотримуючись цілей та принципів статуту ООН.

За інформацією посольства Китаю, відповідну заяву зробив член Держради, міністр закордонних справ Китаю Ван І, виступаючи на пресконференції у межах 5-ї сесії Всекитайських зборів народних представників.

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Китай надасть гумдопомогу Україні

 

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