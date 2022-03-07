Китай незабаром надасть Україні надзвичайну гуманітарну допомогу
7 березня 2022 , 14:39Читать новость на русском
Джерело:Інтерфакс-Україна
Китайське товариство Червоного Хреста вже незабаром надасть Україні надзвичайну гуманітарну допомогу. У країні заявили, що важливо вийти з кризи, дотримуючись цілей та принципів статуту ООН.
За інформацією посольства Китаю, відповідну заяву зробив член Держради, міністр закордонних справ Китаю Ван І, виступаючи на пресконференції у межах 5-ї сесії Всекитайських зборів народних представників.
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Китай надасть гумдопомогу Україні
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