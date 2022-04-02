Китай ображений, там вважають, що їх розвели, – Клімкін про війну Росії проти України
Китайці почувають себе відверто ображеними, оскільки вони абсолютно не очікували того, що зараз відбувається в Україні. Усе це Китаю дуже не подобається.
Про це заявив ексміністр закордонних справ Павло Клімкін в ефірі 24 каналу.
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"Китайці навіть не хотіли до останнього моменту підтверджувати візит Лаврова у Пекін. Вони почуваються відверто ображеними, оскільки абсолютно не очікували того, що відбувається в Україні. Вони вважають, що їх, вибачте, розвели", – розповів політик.
За словами Клімкіна, на тлі війни в Україні, у Китаї також зростають ціни на енергоносії та їжу. Тому країна поступово "включається".
Якщо ви не чуєте багато публічних заяв, не хвилюйтеся – це китайська дипломатія, це не наша дипломатія. Однак вони почали працювати,
– додав ексглава МЗС.
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