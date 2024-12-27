Китай розсекретив ще один винищувач нової генерації: відео

На честь річниці з дня народження Мао Цзедуна у Китаї вирішили публічно продемонструвати своїх два нових літаків. Передові винищувачі днями можна було побачити над різними містами країни.

Так, першим "засвітився" винищувач-бомбардувальник JH-XX, виробництвом якого, ймовірно, займається Chengdu Aircraft Industry Group. Пізніше над Шеньяном був помічений чистий винищувач із нової генерації китайських бойових літаків J-36. Його розробляє Shenyang Aircraft Corporation, передає 24 Канал із посиланням на Defense Express.

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Що відомо про J-36

За даними аналітиків, у J-36 немає вертикального стабілізатора. Завдяки цій особливості він більш малопомітний за інші винищувачі.

J-36 очевидно менший та легший за JH-XX, на що вказує звичайне триточкове шасі з одинарними колесами. У цього літака традиційна схема з двома двигунами, а все озброєння має бути розміщено у внутрішніх відсіках.

Видання Defense Express вважає, що наявні кадри J-36 не виключають ймовірності, шо він може бути дроном.

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