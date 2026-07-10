Китай вперше жорстко пригрозив Росії щодо України: Зеленський розкрив деталі

Кремлівські чиновники і пропагандисти знову заговорили про можливе застосування ядерної зброї проти України. Ці розмови не сподобалися Пекіну.

Позиція Китаю щодо ядерних погроз Росії стала ще більш жорсткою. Про це сказав Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.

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Як Китай реагує на ядерну риторику Росії?

Президент розповів, що на саміті в Анкарі про Китай говорили дуже багато. Деякі європейські лідери повідомили йому про певну зміну ставлення Пекіну до російської війни проти України.

Китай дуже серйозно, дуже жорстко і чітко відреагував на медіапрояви в Росії щодо тих чи інших можливостей застосування ядерної зброї,

– наголосив глава держави.

Зеленський підкреслив, що не тільки Європа та США, а й Китай вперше дуже чітко, навіть в ультимативний формі, заявив росіянам, що не може бути навіть думок про застосування ядерної зброї.

Нагадаємо, що російські "яструби" – прихильники жорсткої війни, серед яких націоналістичний бізнесмен Костянтин Малофєєв та блогер Юрій Баранчик, – дедалі сильніше тиснуть на Володимира Путіна. Вони закликають відмовитися від переговорів з Україною, посилити військову кампанію, а дехто навіть вимагає застосувати ядерну зброю.

До слова, в нещодавньому інтерв'ю Die Weltwoche речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито "дуже відповідальна", щоб розпочати Третю світову війну. За його словами, ядерна зброя може бути використана лише за наявності загрози існуванню держави.