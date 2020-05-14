Китай постраждав і заслуговує на співчуття: реакція Пекіна на суд в Україні через коронавірус

Громадська організації в Україні у суді звинуватила українську владу та Китай у пандемії коронавірусу та просить відшкодування збитків. У Китаї вже відреагував на інцидент та заявили, що у цій ситуації саме Китай є постраждалою стороною.

У заяві прессекретаря Посольства КНР в Україні мовиться, що Китай жодним чином не є стороною, яка отримала користь від епідемії, а тим більше – не стороною, що заподіяла біду іншим.

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Вірус не знає кордонів і може з'явитися в будь-який момент у будь-якій точці світу. Під час пандемії Китай є постраждалою країною, і, за логікою, заслуговує на співчуття,

– вважають у Китаї.

Китайські дипломати наголосили, що їхня країна першою у світі доповіла про появу коронавірусу, але це не означає, що COVID-19 виник у Китаї. Посли закликають об’єднатися у протидії вірусу.

Вірус – спільний ворог всього людства, а також виклик всьому світу,

– кажуть у посольстві.

Дипломати вважають, що Китай вжив усіх необхідних заходів, щоб виграти час для усього світу, а також зараз активно допомагає у боротьбі з вірусом усім країнам.

Водночас дипломат констатував, що деякі країни, на жаль, так не вважають, більше того, "заради особистих амбіцій і вигоди, політизують епідемію та випускають безвідповідальні заяви, щоб "обмовити й очорнити Китай".

У посольстві нагадали, що від початку спалаху коронавірусу Китай та Україна активно співпрацюють.

"Ми переконані, що співпраця між Китаєм і Україною в умовах епідемії надасть нові стимули для подальшого розвитку двосторонніх відносин", – підсумували у посольстві.

Про який позов мовиться?До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов через поширення в Україні коронавірусу. Відповідачами в ньому є українська та китайська влади.



Позивач просить суд "визнати бездіяльність вказаних відповідачів щодо невжиття належних заходів реагування, спрямованих на захист населення від інфекційних хвороб та запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19".



Більше про вимоги позивача – за посиланням.