Китай може відмовитися від Тайваню і захопити схід Росії на тлі слабкості Кремля, – аналітик

На тлі ослаблення Росії Китай може спробувати захопити східні регіони Росії. Там проживають сотні тисяч етнічних китайців.

Про це повідомив аналітик з національної безпеки США Крейг Хупер. За його словами, після переобрання на третій термін Сі Цзіньпіна на Заході почали побоюватися, що на такій міцній основі Китай може спробувати захопити Тайвань силою.

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Китай може захопити схід Росії

На думку Хупера, реальною територіальною спокусою для Китаю може бути далекий схід Росії. На цій території наразі мешкають сотні тисяч етнічних китайців, а Росія зараз ослаблена війною та диктатурою.

Аналітик вважає, що у Китаю достатньо підстав для перегляду китайсько-російського кордону. Країна цілком може відмовитися від Тайваню. Натомість вона захопить східну Росію на тлі слабкості Кремля

Підстави для "перегляду" китайсько-російського кордону є глибокими. Китай міг би легко знайти привід для скасування поточних угод, вимагаючи, щоб Росія повернула Владивосток, а також близько 23 000 квадратних миль колишньої китайської території, якою Росія володіла з 1860 року,

– наголосив експерт.

Нагадаємо, що Сі Цзіньпін пішов на третій п'ятирічний термін правління в Китаї. Наразі Пекін налаштований на домовленості зі США, а Росію він ніколи не вважав третім глобальним полюсом.

Так, експерт з міжнародної політики аналітичного центру Український інститут майбутнього Ілія Куса вважає, що Китай ніколи не вбачав Росію третім глобальним полюсом.

"Тобто для них є два – є Сполучені Штати і Китай. Далі всі інші йдуть під ними, тобто на регіональному рівні, включаючи Російську Федерацію", – заявив Куса.

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