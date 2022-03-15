Китай розуміє, як використати Росію, – експерт з міжнародної політики Краєв

Ще тиждень тому російські ЗМІ намагались переконати росіян, що Пекін – союзник. Однак зараз про Китай взагалі не згадують. Пропагандисти більше не розповідають про китайську підтримку і допомогу.

Натомість Китай зрозумів, як можна використати Росію. Про це в ефірі 24 каналу розповів експерт з міжнародної політики Олександр Краєв.

Актуально Китай і надалі буде доброю силою для України, – посол КНР на зустрічі з керівництвом Львівщини

За його словами, Пекінська біржа працює, а Московська продовжує торгувати. Тож Китаю вже належить 15% акцій "Газпрому", а сьогодні, 15 березня, купить ще більше акцій "Роснафти".

Китай розуміє, як використати Росію. Якщо раніше Росія була тестовим зразком "а як нам потім буде воювати за Тайвань", то зараз Росія стала дешевим активом, який треба скуповувати, поки до цього не додумались в Європі і на Заході,

– наголосив він.

Цікаво – Генерал США дав прогноз щодо війни в Україні: дивіться відео