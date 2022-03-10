Китай відмовився постачати запчастини для літаків російським авіакомпаніям

Після початку війни проти України від Росії відвернулися навіть ті країни, яких Кремль вважав союзниками. Наприклад, Китай відмовився постачати запчастини для літаків.

Після початку війни у Кремля з "друзів" залишилися лише Еритрея, КНДР, Сирія і Білорусь, як єдині країни, які не підтримали резолюцію ООН. Китай, який багато хто вважав партнером і союзником Росії, таки відвернувся від Путіна.

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Про цю "сумну" новину повідомили у Росавіації під час конференції. Весь цивілізований світ не бажає мати справи з Росією, яка свято вірить у те, що вона нібито когось визволяє, а насправді бомбить мирні міста та вбиває українських дітей. До речі, якраз з допомогою авіації.

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