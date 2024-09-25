Росія налагодила виробництво далекобійних БпЛА в Китаї, – Reuters

Росія розпочала збройову програму в Китаї, де розробляє та виробляє ударні безпілотники дальнього радіуса дії для війни проти України. За даними європейської розвідки, російська компанія ІЕМЗ "Купол" успішно протестувала новий безпілотник "Гарпія-3".

БпЛА G3 здатні долати 2000 кілометрів із корисним навантаженням до 50 кілограмів. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на джерела з європейської розвідки та надані ними документи.

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Що відомо про виробництво дронів для Росії у Китаї

У одному з звітів зазначається, що ІЕМЗ "Купол", дочірня компанія російської державної збройової корпорації "Алмаз-Антей", розробила та успішно провела льотні випробування нової моделі безпілотника "Гарпія-3" (G3) в Китаї за участю місцевих фахівців.

У подальших звітах "Купол" інформував міністерство оборони про налагодження масштабного виробництва безпілотників, включно з G3, на китайському заводі.

За інформацією видання, у звітах компанії "Купол" зазначено, що безпілотник G3 здатний долати до 2000 кілометрів з корисним навантаженням у 50 кілограмів. Відповідно до рахунків-фактур, Росія вже отримала сім моделей безпілотників китайського виробництва, серед яких є два G3, для проведення подальших випробувань за участю китайських фахівців.

Водночас у звітах "Купола" для Міноборони Росії не вказано точні місця розташування об'єктів, пов'язаних із цим проєктом. Виданню також не вдалося з'ясувати, чи дало міністерство оборони компанії дозвіл на серійне виробництво безпілотників.

Крім того, Міністерство закордонних справ Китаю повідомило виданню, що не знає про існування такого проєкту, підкресливши, що в країні діють суворі правила контролю за експортом безпілотників.