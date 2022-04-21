Китай жахнеться, якщо Путін потягнеться до ядерної кнопки, – російський опозиціонер

Кремль постійно погрожує ядерною зброєю. І поки що це лише шантаж, невідомо, чи піде Путін на такий крок. Якщо він дійсно це зробить, то Китай жахнеться, там категорично проти ядерної війни.

Таку думку висловив російський опозиційний політик Геннадій Гудков в ефірі 24 каналу.

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Поки що Росія просто шантажує ядерною зброєю

Він переконує, що Росія продовжує шантажувати цілий світ. "Лавров заявив, що РФ поки не збирається завдати ядерного удару, але ключове слово тут – поки", – сказав Гудков.

Очевидно, що це поки що шантаж. Але ми не знаємо, наскільки далеко готовий піти божевільний у бункері, він своєю смерті боїться більше, ніж смерті всього людства,

– каже опозиційний політик.

Як поведе себе Китай у випадку ядерного удару

Цікаво, що глибина укриття Путіна близько 300 метрів скельних порогів.

"Китайці, про всяк випадок, розмістили у своїй пресі таке собі військово-технічне повідомлення, що вже винайдені ракети, які можуть пробити товщини каменів до 2 кілометрів. Типу передали "привіт" Путіну, який сховався в бункері", – каже Гудков.

За його словами, Китай не близький ні до Росії, ні до Заходу. Поки в них традиційна нейтральна позиція.

Думаю, що Китай просто веде свою війну, він лише за себе. Хоча, звісно, Китай навряд зрадіє, якщо Путін натисне ядерну кнопку. Вони жахнуться, бо не хочуть померти і будуть категорично проти ядерної війни,

– каже Геннадій Гудков.

Він додав, що невідомо, куди Китай і останній момент "схилить голову", але він навряд підтримає Росію.

Гудков: Китай жахнеться, якщо Путін потягнеться до ядерної кнопки



До слова, радник глави Офісу Президента Олексій Арестович вважає, що в умовах війни Росія може піти на будь-які кроки. Однак стратегічну ядерну зброю Володимир Путін не застосує. За його словами, на такі можливі дії РФ одразу буде реакція США, Франції, Великої Британії та Китаю, які також мають ядерну зброю.