Китай жорстко відреагував на заяву Байдена силою захищати Тайвань

Напередодні президент Джо Байден заявив, що США готові до прямого військового втручання у разі агресії Китаю проти Тайваню. Та це Китай відповів жорстким попередженням.

Про це повідомила китайська кореспондентка Дебі Едуард у соцмережі.

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Що відомо про слова Байдена щодо Тайваню

Під час пресконференції 23 травня журналістка поставила Байдену запитання про те, "чи готове США до військового втручання, щоб захистити Тайвань, якщо до цього дійде". На це президент Байден відповів ствердно, пояснивши, що вони будуть зобов'язані це зробити.

Ми погодилися з політикою Китаю (щодо Тайваню), ми підписалися під нею... Але думка про те, що його (Тайвань) можна взяти силою, просто неприйнятна,

– сказав президент США.

Байден також зазначив, що не очікує на спроби Китаю захопити Тайвань.

Як на цю заяву відреагував Китай

За словами китайської журналістки Дебі Едуард, Міністерство закордонних справ Китаю відповіло попередженням за коментарі Байдена щодо захисту Тайваню.

Китай висловлює рішуче невдоволення та рішучу опозицію коментарям Сполучених Штатів. Тайвань є невід’ємною частиною території Китаю,

– наголосили у відомстві.

МЗС додало, що питання Тайваню є суто внутрішньою справою Китаю і не допускає втручання з боку зовнішніх сил. "Щодо питань, що стосуються суверенітету та територіальної цілісності Китаю, немає місця для компромісів чи поступок", – відповіли чиновники.

Також у міністерстві наголосили, що ніхто не повинен недооцінювати тверду рішучість, непохитну волю та сильну здатність китайського народу захищати територіальну цілісність. І попросили не виступати проти 1,4 мільярда китайців.

В МЗС підсумували, що "Китай вживатиме твердих дій для захисту власного суверенітету та інтересів безпеки".

Що відомо про Тайвань та Китай: коротко

Китай бачить Тайвань частиною своєї країни. Зокрема, 23 лютого 2022 року у Міністерстві зовнішніх справ Китаю заявили, що Тайвань – "це не Україна" і завжди буде залишатися частиною Піднебесної, пише "Радіо Свобода".

Водночас США сприймають Китай як свого конкурента номер 1, в тому числі й на економічній арені. Офіційний Вашингтон готовий навіть стати на захист територіальної цілісності Тайваню.

Зокрема, США та Японія готові захистити Тайвань, якщо Китай ухвалить рішення щодо силової анексії острова. Збройні сили цих країн навіть розробили спільний військовий план.

Водночас Тайвань закликав Китай раціонально оцінювати свої сили та утриматися від "військового авантюризму". Крім того, глава адміністрації Тайваню додала, що військові методи не є варіантом для розв'язання розбіжностей між країнами.

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