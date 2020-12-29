Екіпаж суховантажу New Orion понад рік не може зійти з судна, що перебуває на стоянці у Китаї. Серед моряків є 7 одеситів, а також грузин та росіянин. Морякам не виплачують зарплату за період 12 – 16 місяців.

Що відомо про українських моряків у Китаї

Екіпаж перебуває без заміни вже 18 місяців. Про це повідомила донька одного з моряків Наталія Слободянюк-Цапура.

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Постійні затримки з харчуванням і паливом закономірні, вони стали нормою. Екіпаж у повній інформаційній блокаді. У спробах спілкування з компанією чуються багатомісячні обіцянки без найменшого натяку на їх виконання,

– розповіла Слободянюк-Цапура.

Екіпаж звертався вже і в українське посольства до влади Китаю, втім вирішити ситуацію не вдалося. Моряки не можуть ні повернутися додому, ні зійти на берег.

Дивіться відеозвернення українських моряків з Китаю:

Кому належить судно

Власником суховантажу New Orion IMO 9250141, який стоїть на річці Янцзи, є компанія Vercania Holdings LTD. За словами доньки моряка, з 15 грудня 2020 компанія перестала виходити на зв'язок. Вона не відповідає ні на дзвінки, ні на листи моряків.

Зверніть увагу! У березні 2019 року Профспілка працівників морського транспорту України застерігала моряків від працевлаштування на суднах недобросовісних судновласників, мовилося і про New Orion. Зокрема, повідомляли, що "на судні постійно мають місце затримки з виплатою заробітної плати і постачанням".