У Китаї хлопчик кинув петарду в каналізацію: вибух був настільки потужний, що поперекидав авто

У Китаї хлопчик кинув петарду в каналізацію, що спричинило вибух, поперевертавши авто на парковці. За розваги хлопчика відповідатиме його сім'я.

Петарда підпалила метан, що потужно вибухнув. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на SCMP.

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Як петарда в каналізації підірвала люксові авто

У китайській провінції Сичуань хлопчик кинув запалену петарду в каналізацію, що спричинило потужний вибух, який пошкодив вісім автомобілів, зокрема Porsche, BMW, Audi та інші. Загальна сума збитків оцінюється в 285 000 юанів (близько 39 000 доларів США).

Подія сталася 30 січня в окрузі Цзичжун. Хлопчик, особу якого не розголошують, кинув петарди в каналізаційний отвір, там зайнявся метан. Вибухова хвиля відірвала шматки землі, розкидавши авто на парковці, що стояли біля каналізаційного отвору. Один з автомобілів навіть перекинувся.

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Поліція оперативно встановила винуватця та затримала його вже через годину. Хлопчик не зазнав травм, проте його сім’я тепер несе відповідальність за завдані збитки.

Страхові компанії оцінили пошкодження у майже 40 тисяч доларів. Вони можуть вимагати компенсації від батьків хлопчика, оскільки вони несуть відповідальність за його дії.

Водночас юрист зазначає, що якщо буде доведено недбалість комунальних служб, які не контролювали рівень метану в каналізації, то відповідальність можна розділити. Відповідальність може понести і ресторан, адже він дозволив паркування в небезпечному місці, на газоні, що не ліцензованою автостоянкою.

Так чи інакше основна відповідальність ляже на плечі опікунів хлопчика.

Бабуся хлопчика записала відеозвернення, в якому вибачилася за інцидент та погане виховання онука.

"Хочу вибачитися щиро. Це була моя вина. Я погано впоралася. Я піклуюся про свого онука. Аварія сталася через мою недбалість. Будь ласка, не говоріть про нас поганих слів. Я не витримаю", – казала вона у сльозах.