У Китаї мільярдера-дисидента засудили до 18 років ув'язнення

Китайський суд відправив мільярдера-дисидента Сунь Дау до в'язниці на 18 років. Водночас бізнесмену призначили штраф у розмірі 3,11 мільйона юанів – приблизно 475 тисяч доларів.

Суд міста Гаобейдіан визнав бізнесмена винним у злочинах, серед яких: збирання натовпу для нападу на державні органи, перешкоджання урядовій адміністрації та "провокація неприємностей". Останнє звинувачення часто використовують проти дисидентів.

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Поліція затримала Сунь Дау разом з 19 родичами та діловими партнерами ще у листопаді 2020 року. Це сталося після того, як його фірма вступила в земельну суперечку з державним конкурентом.

Після затримання держава заволоділа його активами і звільнила усіх 9 тисяч працівників його компанії. Окрім того, мільярдер критикував сільськогосподарську політику Китаю та вимагав свободи для фермерів для захисту економічних інтересів.

Скандал довкола африканської чуми

Проте відомим Сунь Дау став у 2019 році після оприлюднення відео із загиблими на фермі свинями, які померли від африканської чуми. Бізнесмен стверджував, що масштаби спалаху відповідної хвороби намагалися приховати.

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Тоді він опублікував фото тисяч загиблих свиней у мережі, через що змусив владу швидко реагувати. Ув'язнити бізнесмена намагалися вже у 2003 році, звинувативши у незаконному зборі грошей, проте згодом відповідний вирок скасували.