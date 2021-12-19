У Китаї обвалився міст: є загиблі та постраждалі – моторошне відео
Джерело:"Синьхуа"
У Китаї 18 грудня у місті Ечжоу частково обвалився пандусний міст. У той момент по ньому їхали легковики та фури. Троє людей загинули.
Двоє людей померли на місці. Ще одна – в лікарні. Ще четверо осіб постраждали.
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Машини розчавило мостом
Коли міст впав, на ньому їхали фури та легковики. Одразу 3 вантажівки полетіли вниз, а легковик взагалі розчавило.
Авто розчавило мостом / Фото "Сіньхуа"
Чому впав міст
Причини руйнування мосту поки невідомі. Однак зазначили, що під час аварії там виконували немасштабні будівельні роботи.
На місце виїхали 12 автомобілів рятувальників та 80 бійців.
У Китаї підірвали міст
Наприкінці 2020 року у провінції Хунань, що розташована на південному заході Китаю, пролунав потужний вибух. Внаслідок цього було повністю зруйновано міст довжиною 760 метрів у місті Чанша.
Вибух був контрольований. Міст підірвали, бо вийшов термін його експлуатації.