У Китаї обвалився міст: є загиблі та постраждалі – моторошне відео

У Китаї 18 грудня у місті Ечжоу частково обвалився пандусний міст. У той момент по ньому їхали легковики та фури. Троє людей загинули.

Двоє людей померли на місці. Ще одна – в лікарні. Ще четверо осіб постраждали.

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У постраждалих діагностували травми різного ступеню тяжкості.

Машини розчавило мостом

Коли міст впав, на ньому їхали фури та легковики. Одразу 3 вантажівки полетіли вниз, а легковик взагалі розчавило.



Авто розчавило мостом / Фото "Сіньхуа"

Чому впав міст

Причини руйнування мосту поки невідомі. Однак зазначили, що під час аварії там виконували немасштабні будівельні роботи.

На місце виїхали 12 автомобілів рятувальників та 80 бійців.

У Китаї підірвали міст

Наприкінці 2020 року у провінції Хунань, що розташована на південному заході Китаю, пролунав потужний вибух. Внаслідок цього було повністю зруйновано міст довжиною 760 метрів у місті Чанша.

Вибух був контрольований. Міст підірвали, бо вийшов термін його експлуатації.