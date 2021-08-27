У Китаї підірвали 15 недобудованих висоток: видовищне відео

У китайському місті Куньмін підірвали 15 недобудованих висоток. Їхнє будівництво почали 10 років тому і так і не змогли здати в експлуатацію.

Підрив здійснили у містечку в провінції Юньнань. Місцевих заздалегідь повідомили про вибухи.

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15 багатоповерхівок підірвали

Влада міста Куньмін оголосила, що 27 серпня з 13:00 до 17:00 за місцевим часом за допомогою контрольованих вибухів знесуть знаменитий довгобуд. 15 будинків – це друга фаза проєкту Liyang Star City, будівництво якого почалося у 2011 році і було призупинено в 2013. Опісля його так і не відновляли.

Як у Китаї підірвали 15 будинків: дивіться відео

Проєкт передбачав, що на 4 ділянках на загальній площі близько 230 тисяч квадратних метрів будуть розташовуватися комерційні, житлові та офісні будівлі. Забудовник через втрату фінансування зміг здати тільки чотири житлових будинки.



Будівництво почалося 10 років тому і не завершилося

15 недобудованих висоток на трьох ділянках так і стояли останні 8 років. За даними місцевих ЗМІ, забудовник за минулі роки не виставляв їх на продаж.



Будинки залишили по собі хмари пилу

Подібний масовий знос в Китаї є рідкістю, тому подивитися на видовище зібралося багато місцевих жителів. Кадри знесення стали вірусними в китайських соціальних мережах.

У Києві на вулиці Обсерваторній 20 серпня знищили садибу Барбана XIX століття. Віллу знесли о 5 ранку 20 серпня, а перед тим її захищали громадські активісти. Важливо, що у забудовника не було дозволу на демонтаж.