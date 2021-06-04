У Китаї поїзд наїхав на працівників залізниці: загинули 9 людей

У китайській провінції Ганьсу вранці 4 червня поїзд врізався у робітників залізниці. У результаті трагічного інциденту загинули аж 9 людей.

За інформацією місцевої влади, поїзд, який прямував від Урумчі до Ханчжоу, в'їхав у залізничників у місті Цзиньчан.

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Потяг збив насмерть працівників залізниці

Інцидент трапився 4 червня, о 05:25 за місцевим часом. У результаті аварії загинули 9 працівників залізниці.

Для проведення рятувальних робіт на місці розгорнули бригади швидкої допомоги. Причини трагедії наразі невідомі.

Однак користувачі мережі не можуть зрозуміти, як таке могло трапитися. Адже якщо робітники виконували роботи з техобслуговування, то машиністи потяга повинні були знати про це.

Нещодавно в Афганістані автівка з охоронцями залізниці наїхала на міну . У результаті інциденту загинули 6 людей.

Трагічний інцидент трапився у місті Цзиньчан: дивіться карту