У Китаї розкопали поховання закоханих, які провели в обіймах 1,5 тисячі років

26 серпня 2021 , 11:32
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Джерело:

Science Alert

На Півночі Китаю у могилі виявили скелети закоханих, які навіки обійнялися. За даними вчених, похованню – понад 1500 тисячі років.

Віднайдені скелети закоханих можуть змінити ставлення до культури кохання у китайському суспільстві. Адже це перші чоловік та жінка, поховані в обіймах одне одного, яких виявили на території країни. Водночас спільні поховання пар у Китаї вже знаходили. 

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Науковці розповіли, що жінка могла пожертвувати собою. Вона хотіла, щоб її поховали з коханим. 

Фахівці припускають, що закохані могли бути подружжям. На безіменному пальці жінки виявили металевий перстень. 

Унікальний вияв кохання у похованні дозволяє зафіксувати рідкісний погляд на любов, життя, смерть та загробне життя,
– зауважив один з дослідників. 

Що відомо про закоханих

  • Чоловік, вочевидь, помер у віці від 29 до 35 років. На його скелеті виявили сліди від низки травм. Зокрема, у померлого була зламана нога. 
  • Жінка відійшла до вічності у віці від 35 до 40 років. Єдина фізична проблема, яку зуміли виявити на її скелеті, – це проблеми з декількома зубами. 

Скелети передадуть до музею

Спокій закоханих порушили у червні 2020 року. Тоді під час будівельних робіт у провінції Шаньсі розкопали древній цвинтар. Згодом археологи виявили там 600 могил. 

Фахівці вирішили не роз'єднувати закоханих. У майбутньому вони знайдуть останній притулок в експозиції музейних виставок. 

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  • Розкопки розпочалися ще 25 років тому.
  • За даними фахівців, Гобеклі Тепе може виявитися на 6 тисяч років старшим за Стоунхендж.
Автор: Мар'яна Бекало