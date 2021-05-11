Китайська нація швидко старіє: невтішний прогноз для країни

Оприлюднені дані нового перепису населення Китаю свідчать, що темпи зростання населення знизилися. Окрім того, нація швидко старіє.

Перепис проводить Національне статистичне бюро що десять років. За останнє десятиліття населення Китаю зросло на 72 мільйони. У 2020 році загальний показник становив 1,411 мільярда.

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Однак середнє річне зростання населення становило лише 0,53%. Це на 0,04% нижче, аніж у минулому десятилітті.

Окрім того, результати перепису показали, що нація швидко старіє. Якщо у 2010 році люди віком від 65 років становили лише 8,9% населення, то наразі цей показник становить 13,5%.

Демографічний пік у країні зафіксували у 2011 році. З того часу населення віком від 15 до 59 років швидко скорочується.

Упродовж минулого року у Китаї народилися лише 12 мільйонів дітей.

Професор демографічних досліджень Пекінського університету Лу Цзехуа розповів, що ще у 2011 році ситуація у країні була набагато кращою. Тоді населення працездатного віку становило ¾ від загальної кількості людей.

Прогнози – невтішні. Очікують, що до 2050 року люди працездатного віку становитимуть лише понад 50% населення Китаю.

Що призвело до таких результатів