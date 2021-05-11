Китайська нація швидко старіє: невтішний прогноз для країни

Оприлюднені дані нового перепису населення Китаю свідчать, що темпи зростання населення знизилися. Окрім того, нація швидко старіє.
Джерело:AP
Перепис проводить Національне статистичне бюро що десять років. За останнє десятиліття населення Китаю зросло на 72 мільйони. У 2020 році загальний показник становив 1,411 мільярда.
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Однак середнє річне зростання населення становило лише 0,53%. Це на 0,04% нижче, аніж у минулому десятилітті.
Окрім того, результати перепису показали, що нація швидко старіє. Якщо у 2010 році люди віком від 65 років становили лише 8,9% населення, то наразі цей показник становить 13,5%.
Демографічний пік у країні зафіксували у 2011 році. З того часу населення віком від 15 до 59 років швидко скорочується.
Упродовж минулого року у Китаї народилися лише 12 мільйонів дітей.
Професор демографічних досліджень Пекінського університету Лу Цзехуа розповів, що ще у 2011 році ситуація у країні була набагато кращою. Тоді населення працездатного віку становило ¾ від загальної кількості людей.
Прогнози – невтішні. Очікують, що до 2050 року люди працездатного віку становитимуть лише понад 50% населення Китаю.
Що призвело до таких результатів
- Все менше подружніх пар народжують дітей.
- Людей лякають високі витрати та дискримінація, від якої страждають на роботі матері.
- Щоб доглядати дитину, потрібні чималі гроші.
- Декретна відпустка – дуже коротка.
- Більшість одиноких матерів не отримують виплат.