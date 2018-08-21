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Китайський виробник готує власну операційну систему, яка затьмарить Android

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Smartisan готує власну операційну систему
Smartisan готує власну операційну систему / Фото з вільних джерел

Популярний в Китаї виробник смартфонів Smartisan готується представити власного конкурента операційній системі Android. Такі наміри озвучив директор компанії Лао Ло під час нещодавньої прес-конференції. За його словами, фірмова платформа не обмежуватиметься підтримкою лише мобільних пристроїв й офіційно вийде вже наступного року.

Про це повідомляє Gizmochina.

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Якщо слова гендиректора Smartisan підтвердяться, то операційна система компанії буде більшою мірою нагадувати не Android, а Windows 10. Фірмова платформа від Microsoft, на відміну від розробки Google, теж здатна працювати як на смартфонах, так і на персональних комп'ютерах, забезпечуючи своїм користувачам найширший спектр можливостей для роботи.

Керівник Smartisan не розповів, що саме підштовхнуло компанію до розробки власної операційної системи. Не виключено, що це рішення було прийнято на тлі новин про можливу заборону використання ОС Android виробниками з Китаю.

Операційна система Kirin від Huawei
Операційна система Kirin від Huawei

Відзначимо, що одним з вендорів, яким влада США планує заборонити встановлювати Android на свої пристрої, є Huawei. Виробника викрили у зв'язках з правлячою партією Китаю і можливому шпигунстві на її користь. Якщо вірити чуткам, Huawei була готова до такого повороту подій і заздалегідь приступила до розробки альтернативної операційної системи.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Ґаджети Китай Android Huawei
Джерело: 24 Канал
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