Екснардеп-зрадник Ілля Кива розповсюджує фейк нібито про те, що в Миколаєві мешканці міста не задоволені міською владою через проблеми з водопостачанням. Однак саме через російських окупантів такі проблеми виникли.

Кива замовчує факт того, що проблеми з водопостачанням виникли саме через дії окупантів, перебуваючи в Росії. Про це повідомив Сергій Лещенко під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Кива закликає використовувати ядерну зброю

Сергій Лещенко розповів, що був у Миколаєві і на власні очі бачив, як місцева влада забезпечує населення питною водою. Водночас Кива каже, що нібито влада нічого не робить і населення незадоволене.

Крім того, Кива закликає атакувати Україну ядерною зброєю. Він повністю виправдовує таку можливість ядерного удару по країні, де робив собі політичку кар'єру.

Брифінг Сергія Лещенка: дивіться відео