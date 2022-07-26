Схожий на росіян, – в ОПУ прокоментували одіозні заяви киви

Скандальний екснардеп ілля кива перед початком війни росії проти України виїхав, тепер він живе в Москві, де продовжує працювати на російську пропаганду. В ОПУ прокоментували його одіозні заяви, кажуть, що на киву не треба зважати.

Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він каже, що ілля кива – це помилка, коли такі люди думають, що мають право щось говорити.

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За словами Подоляка, кива інтелектуально обмежений. В нього немає емпатії і він відноситься до банальних зрадників.

Він не дуже додає вартості навіть російській пропаганді, а навпаки… Але в принципі він на росіян схожий. Тому я б його не вважав якимось ньюзмейкером, на кого варто звертати увагу,

– сказав Подоляк.

Він додав, що це велика помилка України – що ми постійно зважаємо на подібних суб’єктів і виносимо їх в свій інформаційний простір, говоримо про них.

"Я б порадив не звертати на них уваги. Для нас принципово зрозуміти, що росія йде далі за шляхом ескалації емоцій ненависті. Вони вже відверто говорять, що хочуть нас знищити, це вже питання державної політики", – підсумував Подоляк.

Як ілля кива став ексдепутатом України:

Після того, як Росія напала на Україну 24 лютого, ілля кива вирішив втекти в Іспанію. Одіозний експолітик заявив, що це не його війна.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова 6 березня підписала киві повідомлення про підозру у держзраді та публічних закликах до зміни меж території України. Згодом ДБР оголосило його в розшук.

Однопартійці скандального політика виключили його з фракції "Опозиційної платформи – За життя".

Зауважимо, що ілля кива відомий своїми одіозними висловлюваннями та антиукраїнськими поглядами. До прикладу, рік тому він назвав Україну “повією”. Раніше він також називав українців рабами.

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